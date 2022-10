Hypotéky zlevňují. Areál zkrachovalého olympionika hledá kupce | E15.cz

Banky v září poprvé po roce a půl setrvalého zdražování nabídly zájemcům o půjčku na bydlení nižší sazby než v předchozím měsíci. Průměrná hypoteční sazba v září klesla ze 6,28 na 6,23 procenta, vyplývá z údajů Fincentra Hypoindexu. Nově zlevnění hypoték oznámil další bankovní dům, jmenovitě Air Bank.

Výdaje státu způsobené energetickou krizí prudce rostou, podobně strmou trajektorii má však vykázat i daňové inkaso. Plyne to z aktuálních odhadů ministerstva financí. Daň z přidané hodnoty a odvody firem a zaměstnanců by v roce 2025 měly vynést o téměř 340 miliard korun více než letos. Na sociálním a zdravotním pojištění si pak stát polepší o 230 miliard. Dodatečné peníze vygeneruje především vysoká inflace.

České podniky letos naplno propadly kouzlu levných europůjček. Jak vyplývá z posledních dat centrální banky, od počátku roku do konce července nabraly tuzemské podniky nové úvěry ve společné měně v hodnotě 183 miliard korun, což je 112 procent více než loni za stejné období. Nejsilněji přitom firmy přepínaly na euro v posledních měsících, jen od května do července si napůjčovaly téměř sedmkrát více eur než loni. Tuzemský byznys bez ohledu na velikost tlačí na to, aby eura nabral co nejdříve, úroky totiž začínají růst a legenda o výhodnosti eura tak částečně přestává platit.

Válka na Ukrajině zasáhla nejen politickou mapu světa, ale mění také uvažování developerů. V jejich projekčních kancelářích rezonuje stále silněji termín energetická soběstačnost a začíná ovlivňovat podobu nových rezidenčních projektů. Například plynové kotelny mají být v budoucnu nahrazeny fotovoltaickými panely nebo tepelnými čerpadly.

S nástupem pandemie nezmizeli z pražského letiště jen cestující, ale i tučné dividendy na trase Ruzyně – ministerstvo financí. Před pandemií odvádělo letiště resortu financí jako jedinému akcionáři stamiliony až jednotky miliard korun ročně. Po krizových letech 2020 a 2021 je nicméně i letos nepravděpodobné, že by letiště poslalo dividendu do hluboce deficitní státní kasy.

Aukční a realitní společnost Gavlas prodává nemovitosti zkrachovalé firmy olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka. Zpeněžení majetku nařídil insolvenční správce firmy Netwomark 2002. Tak Změlík přejmenoval svoji firmu s potravinovými doplňky Starlife poté, co se dostala do finančních problémů. Na trhu jsou nyní k mání kancelářský a skladový areál v Hostivici s odhadní cenou přes 101 milionů korun a pozemky v Karviné, které má v zástavě skupina PPF.

