Další dílek do skládačky impéria Kellnera juniora. V rejstříku zanechala stopy první advokátní kancelář
- Tajemný Petr Kellner mladší poprvé poodkrývá karty.
- V jeho firmách se objevil první právník.
- Kdo stojí po boku jednoho z nejbohatších Čechů, který právě inkasoval 40 miliard korun?
U Petra Kellnera mladšího, třicátníka se zhruba 40 miliardami na účtě, lze poprvé dohledat jeho právní zástupce. U firem, které vlastní jeho pražské nemovitosti, se na sklonku loňského roku jako jednatel objevil Bohumil Poláček z advokátní kanceláře Erad Legal Lukáše Eichingera. Ten se k informacím stejně jako Poláček samotný nechce vyjadřovat. Kellner junior se médiím dlouhodobě vyhýbá. Z toho důvodu zatím není jasné, jaké veškeré právní služby Poláček Kellnerovi zajišťuje.
Kellner mladší zatím působí jako fantom. Dosud se pouze spekulovalo, kdo mu v Česku s vypořádáním rozchodu s PPF pomáhá a kdo bude spravovat jeho investice. V médiích padala jména jako Karel Pražák, dlouholetý spolupracovník jeho otce, nebo Zbyněk Štěrba, který má vlastní rodinnou kancelář na správu majetku.
Poláček dnes působí jako jednatel ve společnostech GEWI, LI8 residence, LI8 studio a Řetězová studios. Tyto firmy vlastní nemovitosti v centru Prahy včetně luxusních bytů a apartmánů i jednoho činžáku na Vinohradech.
Právník se zkušenostmi z energetiky
Poláček je zatím jen advokátní koncipient. Kromě toho, že pracuje pro advokátní kancelář, působí také v české energetické společnosti Photon Energy jako právní manažer smluvních vztahů. Dříve dodával právní poradenské služby další energetické společnosti GreenBuddies.
Samotná kancelář Erad Legal už je mediálně známější. Její zakladatel Lukáš Eichinger na sebe poprvé více upozornil, když před více než deseti lety vlastnil a následně městu prodal fotbalový stadion Ďolíček. Dnes do médií nejčastěji vystupuje jako právní zástupce obviněných v kauze Dozimetr.
Podle informací e15 to přitom nebyl Eichinger, kdo tak významného klienta do kanceláře přinesl. Podle zdroje, který si nepřál být jmenován, Kellnera s Poláčkem pracovně propojil jeho stejnojmenný otec Bohumil Poláček starší – právní kapacita, která se podílela například na převzetí a správě českého přístavu v Hamburku.
Informaci se redakci nepodařilo potvrdit z více zdrojů, dávala by ale smysl. Kromě toho, že disponuje daleko košatější síti kontaktů, má také přímou zkušenost s PPF. Mezi lety 2002 a 2005 v ní působil jako projektový manažer pro miliardové akvizice. Dodnes je navíc předsedou výboru pro audit společnosti Air Bank, tedy jedné z firem skupiny PPF. Ani jeho vyjádření se však redakci nepodařilo získat.
Angažmá Poláčka mladšího přichází v době, kdy by Kellner junior měl získat zaplaceno za prodej svého desetiprocentního podílu v PPF. Vypořádání obě strany plánovaly dokončit do konce minulého roku a podle informací e15 už k němu došlo. Hodnota transakce se podle kvalifikovaného odhadu e15 pohybovala kolem 40 miliard korun, což mladého podnikatele vynese do vrchních pater žebříčků tuzemských miliardářů.
Podle informací Seznam Zpráv Petr Kellner mladší přetáhl také experta na fúze a akvizice Adama Páleníčka, který dosud pracoval v KPMG. U Kellnera juniora má působit v roli investičního ředitele.