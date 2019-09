Pololetní zisk RegiJetu překonal 100 milionů | E15.cz

Největšímu soukromému železničnímu dopravci v Česku se daří. RegioJet zvýšil pololetní zisk před zdaněním na 102 milionů korun. Za celý loňský rok přitom vydělal totožnou částku. Provozní zisk EBITDA podle mezinárodních účetních standardů se zvýšil o více než sto milionů a dosáhl 245 milionů. Firmě meziročně stouply i tržby, a to o jedenáct procent na 905 milionů korun. Za celý letošní rok dopravce očekává nejméně stoprocentní nárůst ziskovosti na více než dvě stě milionů. Deníku E15 to sdělil Petr Kohoutek, finanční ředitel STUDENT AGENCY holding, do které RegioJet patří.