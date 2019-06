Klimatizací v tramvajích přibývá, cestující s nimi ale neumějí zacházet | E15.cz

Celkem je zařízením na výměnu vzduchu vybaveno 127 nových tramvají. Cestující mohou takto upravené vozy poznat podle žlutého rámování na čele tramvaje a podle obrázků sněhové vločky u dveří. Nejvíce klimatizovaných tramvají jezdí na linkách 5, 9, 15 a 20.

„Snažíme se nabádat cestující, aby v klimatizovaných vozech neotevírali okénka, snižují tím efektivitu zařízení. Okénka by měla být zavřená, přestože ve voze může být zvýšená teplota, kterou způsobují například dlouhé intervaly, po kterých jsou otevřené dveře,“ vysvětluje mluvčí DPP Daniel Šabík.

Opačná situace panuje u 124 tramvají 15T, které teprve budou doklimatizovány. Jak zjistil deník E15, DPP získal dva kladné posudky od Českého vysokého učení technického a advokátní kanceláře Havel & Partners, které potvrdily, že Škoda Transportation je jediným dodavatelem, který může dodat a instalovat klimatizace do těchto vozů. Rada hlavního města by měla zakázku za 398 milionů korun potvrdit do konce června.

První klimatizace by se měly začít instalovat už letos, hotovo má být do konce příštího roku. Instalace jedné klimatizace trvá týden, DPP chce stihnout osm instalací měsíčně. U neklimatizovaných vozů naopak platí, že si cestující mohou zpříjemnit cestu otevřením okének.

DPP zároveň jezdí s 256 klimatizovanými autobusy, které tvoří asi pětinu z celkového počtu. I v tomto případě platí výzva podniku apelující na neotevírání okének.