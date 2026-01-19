Nadvláda Šimáněho s Vikem padá, Smartwings jsou zranitelné. Teď je čas zaútočit, věří ukrajinský dravec
- Duo ukrajinských společností Sky UP a Join UP expanduje v Česku a od změny vlastníka Smartwings si slibuje velké věci.
- Letecká společnost přechází z majetku Jiřího Šimáně a Romana Vika do rukou jedné z nejbohatších rodin v Turecku.
- Zájezdový byznys v Česku vzkvétá, i proto na trh expandují i další hráči jako německý gigant TUI.
Bude to jeden z nejzajímavějších byznysových „dealů“ letošního roku. Hegemon českého nebe mění majitele, Jiří Šimáně s Romanem Vikem prodávají leteckou společnost Smartwings. Ta míří do rukou mocné rodiny Sabanci, jedné z nejbohatších v Turecku. Nákup za 154 milionů eur (3,7 miliardy korun), který realizuje její nízkonákladová aerolinka Pegasus, ještě není dokončený, čeká se ještě na jeho schválení úřady.
Očekávanou změnu poměrů ve Smartwings, klíčovém partnerovi cestovních kanceláří působících na českém trhu, chce využít jako příležitost k restartu zaběhlých pořádků dvojice ukrajinských sesterských společností, jež loni vstoupily na tuzemský trh.
Do expanze vstříc českým klientům investuje jak cestovní kancelář Join UP, tak i letecká společnost Sky UP, které většinově ovládá ukrajinská rodina Alba. Skupina se neobává ztrát v prvních letech, cíl je zpočátku jiný: investovat, dostat se do povědomí a postupně přetáhnout klienty konkurenci, tedy nejen cestovním kancelářím, ale i Smartwings.
Loni, ve svém prvním roce na trhu, měla cestovka Join UP utržit přes dvě stě milionů korun, a to díky jedenácti tisícům klientů, které oslovila především s nabídkou zájezdů do Egypta a Turecka, uvádí manažer Join UP pro Česko Stanislav Mrázek. Letos počítá zhruba s dvojnásobkem zmíněných čísel.
Silná pozice Smartwings
Pro kontext: obrat největších cestovek – Blue Style, Čedok, Exim Tours a Fischer – ročně dosahuje vyšších miliard. Přiblížit se této úrovni plánuje Join UP do tří let tak. Od svého vzniku v Kyjevě v roce 2010 obsloužila miliony klientů, expandovala například do Lotyšska, Litvy, Estonska, Kazachstánu, Rumunska nebo do Polska. Klienty na českém trhu se pokusila jako vůbec první cestovka zaujmout zájezdy s přímými lety na „čínskou Havaj“, tedy ostrov Chaj-nan s cenami od dvaceti tisíc korun. „Rozjelo se to nad očekávání, přidáme druhou rotaci letadel,“ říká Mrázek.
V případě sesterské aerolinky Sky UP je vstup do Česka kostrbatější. Kapacity šesti Boeingů 737, které obsluhují zdejší trh, dosud nabízela k využití českým cestovním kancelářím, u kterých ale narazila. „Místo spolupráce na zlepšení podmínek zůstávají závislé na hlavním charterovém dopravci (Smartwings),“ komentovala vývoj loni v září ředitelka Join UP pro Česko a Slovensko Olga Slezáková.
Dopravce Smartwings následně v prosinci oznámil, že začal prodejní proces, po jehož pravděpodobném dokončení by měla společnost náležet turecké nízkonákladovce. A to může být v očích Sky UP game changer, kterého hodlá využít.
„Pánové Vik a Šimáně měli za ta dlouhá léta vybudované vztahy, kontakty. Všichni věděli, jak to je. Větší cestovky nás vnímaly jako konkurenci, které nechtěly pomáhat, domlouvat se na letech. Změnu vlastníka Smartwings proto vidíme jako zajímavou příležitost pro změnu podmínek,“ tvrdí Mrázek z Join UP.
Prostřednictvím této společnosti nabízí ukrajinská skupina dopravní kapacity ve svých letadlech pod značkou Sky UP. „Letošní sezonu ještě změna vlastníka samozřejmě neovlivní, ale brzy se začne vyjednávat o té následující,“ konstatuje Mrázek. Na otázky, jaká je dosavadní obsazenost letadel, která Sky UP provozuje v Česku, a za jakou cenu v nich nabízí sedadla cestovním kancelářím, neodpovídá.
Představa o možném restartu, kterou si Sky UP od změn ve Smartwings slibuje, nemusí být z pohledu ukrajinské společnosti přehnaně optimistická, domnívá se Iveta Hamarneh, proděkanka Fakulty podnikání a práva z katedry cestovního ruchu na Panevropské univerzitě.
„V takových situacích se vždy najde někdo, kdo expanduje na trh a myslí si, že to bude dobré. Na druhou stranu je pravda, že jsou české cestovní kanceláře nyní ve velmi nepříjemné nejistotě. Jednoznačně musejí počítat s tím, že nový majitel Smartwings, tedy zcela zásadního partnera, může úplně jednoduše zdražit,“ uvádí Hamarneh. Cestovní ruch je přitom odvětví s nízkými maržemi, o to náchylnější může být vůči rošádám v cenících, což ovšem platí i z druhé strany pro Pegasus.
„Já jsem v tomto ohledu spíše skeptik. Mají šanci, ale cestovky jsou konzervativní. Nepohrnou se do spolupráce s někým, kdo má omezené množství letadel,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
Takový pohled sdílí i Jiří Jelínek, předseda představenstva společnosti DER Touristik Eastern Europe, která v Česku provozuje jedny z nejsilnějších značek: CK Fischer nebo Exim Tours. „Jakkoli nemůžeme vědět, jak se bude nový turecký majitel Smartwings chovat, bude-li transakce úspěšně dokončena, neočekávám velké změny,“ říká Jelínek.
Cestovkám se v Česku daří. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur loni zaznamenalo meziročně stejný nebo vyšší obrat šedesát procent společností. „I vliv klimatické změny a touha poznávat nové destinace žene Čechy do severských zemí. Zajímavé nárůsty sledujeme v případě výprav do Norska, Finska, Lotyšska, Estonska, samozřejmě do Polska i na Island,“ říká výkonná ředitelka asociace Kateřina Chaloupková.
Jedním z mála strašáků cestovatelského byznysu tak zůstává geopolitika. Některé společnosti například v minulých dnech oblétávaly Írán z bezpečnostních důvodů. Trhu jako celku se však daří, a to především díky konstantní poptávce po triu Egypt, Turecko a Řecko. U cestovní agentury Invia tvořilo šedesát procent prodejů, říká její obchodní ředitel Radek Šafařík.
A upozorňuje na zajímavý tah, ke kterému přistoupila německá TUI, jedna z největších cestovek světa, která rovněž agresivně expanduje na českém trhu: „Prodej zájezdů i na srpen roku 2026 spustili už loni v červenci. To je víceméně bezprecedentní záležitost, obvykle prodej začíná nejdříve v září. Prodaly se přitom stovky zájezdů.“
Z úspěšného tažení cestovek těží i regionální letiště. Loni vykázala rekordní čísla, a to především díky charterovým letům a silné poptávce po přímých spojeních do dovolenkových destinací. Například Ostrava poprvé v historii překonala půl milionu cestujících, Brno zase nabídlo dosud nejvyšší počet destinací – 36. Největší české letiště v pražské Ruzyni zažilo také úspěšnou letní sezonu, během níž odbavilo téměř 11,5 milionu cestujících, meziročně o osm procent více.