Smartwings přepravily méně cestujících kvůli odstaveným boeingům | E15.cz

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Oproti předchozímu roku je to o 7,9 procenta méně, skupina tak poprvé zaznamenala pokles. Důvodem oslabení provozu jsou problémy s odstavenými Boeingy 737 MAX, informovala společnost. Letadla jsou po dvou nehodách odstavena na celém světě od loňského března. Smartwings jich vlastní sedm, dalších 21 měla společnost loni převzít.

„Nemožnost provozovat nové letouny 737 MAX a jejich dlouhodobá odstávka zcela zásadně zasáhly do našich ambiciózních plánů na další rozvoj linek a modernizaci flotily. Díky maximálnímu úsilí a přijatým opatřením se nám daří minimalizovat dopady této mimořádné situace na naše cestující a provoz celé skupiny,“ uvedl generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Letadla typu Boeing 737 MAX mají po celém světě zakázaný provoz kvůli dvěma nehodám v Malajsii a Etiopii. Problémem je podle společnosti Boeing vadný software. Stále není jasné, kdy se chyba opraví a kdy by se letadla mohla vrátit do provozu. Odstavení letadel způsobuje dopravcům, včetně Smartwings, mnohamilionové škody.

Pravidelné linky pod značkou Smartwings loni využilo 2,92 milionu cestujících, pod značkou ČSA dalších 2,55 milionu. Celkově jde o meziroční pokles 3,3 procenta. Ještě výraznější snížení počtu cestujících skupina zaznamenala na svých charterových letech, na kterých loni přepravila 2,7 milionu pasažérů, zhruba o 400 tisíc méně než v roce 2018. Vedle svých linek skupina přepravila dalších 1,4 milionu cestujících na palubách jejích letadel na spojích pro jiné dopravce.

Skupina v loňském roce realizovala 62 301 letů a její letadla přistávala na 410 letištích po celém světě. Průměrná obsazenost letadel na pravidelných linkách Smartwings loni činila 81 procent, na linkách ČSA 77 procent. Z českých letišť nejvíce klientů směřovalo letadly skupiny do Paříže, Antalye, Amsterdamu, Hurghady a Tel Avivu.

Smartwings na trhu působí od roku 1997. Do roku 2018 fungovala pod názvem Travel Service, následně se přejmenovala na Smartwings. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Loňský zisk společnosti činil 81,3 milionu korun, společnost ho převedla do nerozděleného zisku z minulých let a akcionářům nevyplatila dividendy. Důvodem tohoto kroku byly právě problémy s letadly.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.