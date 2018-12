Letiště Praha hledá nového nájemce pro duty-free obchody, za deset let chce utržit až dvacet miliard | E15.cz

Vypsání výběrového řízení deníku E15 potvrdil mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň. „Cílem je vybrat jednoho z nejlepších a nejsilnějších operátorů duty-free a tím přispět k dalšímu růstu spokojenosti cestujících,“ uvedl Pacvoň. Předmětem nájmu jsou obchodní zóny na terminálech 1 a 2, vyplývá z veřejně dostupných dokumentů.

Nový provozovatel by si letištní obchody měl převzít se začátkem nové dekády, pronájem pak potrvá deset let. Délku nájmu letiště zvolilo kvůli relativně vysokým investicím. Duty-free zóny totiž se změnou provozovatele čeká také rekonstrukce, jež by měla nového nájemce přijít na více než sto milionů korun. Kromě úpravy obchodů má letiště v plánu také větší zásahy do obchodních prostor na druhém terminálu, ve kterém nedávno došlo k přesunu umístění bezpečnostní kontroly do jiné části haly.

Letiště má na nového nájemce celou řadu požadavků, které se týkají jak otevírací doby obchodů, tak i nabízeného sortimentu. Jeho část má být například typická pro Česko, nebo má nést českou symboliku. Nový nájemce má mít rovněž minimálně tříleté zkušenosti s provozováním duty-free obchodů na mezinárodních letištích.

V rámci výběrového řízení budou posuzována kvalitativní a finanční kritéria, která budou zohledňovat očekávanou výši obratů v obchodech na obou terminálech. Současným nájemcem obchodních prostor je společnost Lagardere Travel Retail.