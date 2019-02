Vietnamské aerolinky dostaly poprvé v historii povolení létat do Spojených států | E15.cz

FAA prověřovala vietnamské dopravce během loňského roku. Zjistila, že letecká doprava ve Vietnamu zaznamenala v průběhu let 2010 až 2017 nárůst o 16 procent. Analytik amerického centra pro letectví, dopravu a životní prostředí (CAPA) Brendan Sobie uvedl, že povolení je pro asijskou zemi důležité i symbolicky a politicky.

Pravidelné a přímé lety mezi oběma zeměmi až do této chvíle neexistovaly a Vietnam by tak podle expertů mohl více rozvinout svůj cestovní ruch. Mezi aerolinkami, které by měly nově létat do Spojených států, jsou například Vietnam Airlines, Bamboo Airways či VietJet Aviation JSC.

„Dostalo se nám povolení od velmi rozvinutého leteckého úřadu, který vyžaduje velmi vysoký standard bezpečnosti a ochrany", řekl náměstek vietnamského ministra dopravy Nguyen Ngoc Dong.

Šéf aerolinek Bamboo Airways Trinh Van Quyet uvedl, že společnost uvažuje o letech do destinací jako Seattle, Los Angeles a San Francisco. Zmínil také, že firma učinila objednávku 20 letadel Boeing 787 pro dálkové lety. První cestující na nových trasách plánuje společnost přepravit koncem roku 2020.

Nízkonákladové aerolinky VietJet kvůli připravované expanzi plánují nákup širokotrupých letounů pro lety do Spojených států bez nutnosti mezipřistání. „Plánujeme otevřít trasy do měst s vietnamskými komunitami žijícími ve Spojených státech, jako například v Kalifornii,“ uvedla letecká společnost.