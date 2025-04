„Přes sílící hlasy o počátku zdražování hypoték banky zatím k ničemu takovému nepřistoupily. Naopak u některých bank došlo k drobné korekci sazeb směrem dolů, a proto hodnota Swiss Life Hypoindex pro duben 2025 činí 5,01 procenta,“ říká hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora. V případě tříleté fixace si pak lidé půjčují v průměru za 4,71 procenta.

„I nadále platí, že banky dokážou klientům nabídnout sazbu hypotéky u tříleté fixace od 3,99 až po 4,99 procenta. Zatím se tak potvrzují naše předpoklady o velmi pozvolném klesání hypotečních sazeb,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Stále intenzivněji se přitom rozevírají nůžky mezi nabídkami jednotlivých bank. Rozdíl za obdobnou hypotéku může být až jeden procentní bod, což v měsíčních splátkách činí podle výše úvěru rozdíl i několik tisíc korun.

„Počet i objem poskytnutých hypoték je téměř dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Lze předpokládat, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v následujících měsících, a to mimo jiné díky postupnému – byť stále velmi pomalému – snižování úrokových sazeb ze strany hypotečních bank,“ dodává Sýkora. Vývoj sazeb je přitom v rámci různé doby fixací mnohdy protichůdný. Zatímco průměrná sazba mírně klesá, sazby delších fixací nad pět let, ale i těch extra krátkých naopak některé banky zvedají.

Pokud hypotéky udrží dynamiku z posledních tří měsíců, pak objem nových hypoték v roce 2025 může podle odhadů České bankovní asociace dosáhnout úrovně 278 miliard korun, což znamená přibližně pětinový nárůst oproti loňsku. Jen v únoru, tedy za poslední aktuálně asociací sledovaný měsíc, rozpůjčovaly banky o třináct procent více peněz než v lednu. „Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky mírně stoupla na čtyři miliony korun, což meziročně zvedlo průměrnou měsíční splátku přibližně o tři tisíce čtyři sta korun,“ uvádí ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

O dalším vývoji sazeb rozhodne nepřímo současná americká administrativa. „Obavy z vyšší inflace způsobené tarifní politikou Donalda Trumpa vedly k rostoucím spekulacím o možném zdražení hypotečních sazeb. Jak však Trump vygradoval obchodní válku do extrémních rozměrů, začaly centrální banky uvažovat o rychlém snižování úrokových sazeb v reakci na možné riziko recese, což by mohlo vést ke zlevnění hypoték,“ říká Sýkora. Protichůdné vlivy a spekulace nicméně zřejmě banky povedou k tomu, že nebudou ochotny se sazbami významněji hýbat ani v jednom směru. „Bankám se v takové nejistotě nebude chtít podnikat unáhlené kroky, než bude jasné, jakým směrem se ekonomika a inflace vydají. Na rozuzlení si tedy ještě budeme muset chvíli počkat,“ soudí analytik.

V únoru Česká národní banka snížila dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta, ani to se však neodrazilo a ani hned tak neodrazí v dostupnosti hypoték. „Z pohledu žadatelů o hypotéku však snížení repo sazby přinese pravděpodobně jen nepatrnou změnu v delším horizontu. Jediné, co by mohlo způsobit znatelný pokles úrokových sazeb u hypoték, je opravdu výrazný konkurenční boj mezi bankami, nebo dramatické snížení všech úrokových sazeb,“ uvádí Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů společnosti Broker Consulting. Ani jedna ze zmiňovaných situací se ale podle ní v současnosti neodehrává a zatím se k ní neschyluje.