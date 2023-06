Kalkulačka: Refinancování hypotéky 2023 | e15.cz

Kalkulačka refinancování: Spočítejte si novou výši splátky

Při sjednávání hypotéky si klient vždy volí i délku fixace a tato volba jej v průběhu trvání úvěru čeká ještě několikrát. Hypoteční úvěr je tak vlastně běh na dlouhou trať, která je ovšem dle jednotlivých fixací rozdělen do několika úseků. Není tedy na místě se radovat, když jsou sazby zrovna velmi nízko. Po uplynutí fixačního období, se karta může obrátit. O tom se přesvědčit třeba ti, kteří právě letos refinancují nebo refixují (zůstávají nadále u své původní banky) své hypotéky.

Úrokové sazby (hypotečních úvěrů již několik měsíců v řadě vytrvale rostou. Zatímco před pěti lety se sazby hypoték držely v blízkosti dvou procent, nyní se již u většiny bank blíží k pěti procentům.

Co znamená refinancování?

Navýšení splátek po refinancování tak může být opravdu vysoké. Kupříkladu člověk, který si vzal hypotéku na 3,5 milionu korun, s délkou splatnosti 30 let v roce 2016 při úrokové sazbě dvě procenta měl splátku 13 000 korun měsíčně. Při pětileté fixaci by za současných podmínek refinancoval kupříkladu za úrokovou sazbu 4,5 procenta, což by jeho měsíční splátku zvedlo o 4 000 korun.

Jak funguje refinancování?

Pro získání co nejvýhodnější úrokové sazby se vyplatí důkladně porovnat nabídky jednotlivých bank na trhu. Banky se samozřejmě mohou pokusit nový výpočet hypoteční nabídky pro refixaci „nastřelit“ trochu výše a čekat, co se stane. Klient by měl s bankou o podmínkách jednat a měl by si zjistit možnosti na trhu. Častým případem je,že nižší konkurenční nabídku stávající banka dorovná.

Jakou fixaci zvolit?

Dlouhodobě jsou nejoblíbenější pětileté a tříleté fixace. I když v době nízkých sazeb lidé častěji volili i sedmileté, osmileté a víceleté fixace. Sazby byly totiž tak výhodné, že se delší fixace vyplatily.

Při aktuálních úrokových sazbách by ale nebylo rozumní fixovat na více než 5 let. I to je hodně. Odborníci doporučují fixaci do 3 let. Pokud by se však klient měl nyní dostat do problémů kvůli příliš vysoké výši nové splátky, řešením může být prodloužení splatnosti hypotéky.

Kdy se vyplatí přestup k jiné bance?

Při refinancování hypotéky je nutné sledovat kromě výše úrokové sazby i ostatní podmínky. Výhodnější úroková sazba je totiž u řady bank podmíněna sjednáním dalšího produktu, který už nemusí být vždy výhodný. Spolu s hypotékou je například třeba uzavřít pojištění schopnosti splácet.