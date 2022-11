Nastává epocha žen. Významná část bohatství přecházejí do jejich rukou | E15.cz

V následujících letech přejde až 70 procent majetku nejbohatších Čechů a Slováků do rukou žen, a to dědictvím. Říká to analýza rodinných a majetkových poměrů vlastníků největších rodinných firem v Česku i na Slovensku. Na téma přechodu majetku do rukou žen se zaměřil projekt Projekt NextŽeny největší advokátní kanceláře v České republice Havel & Partners.

Ženy ovládají třetinu světového bohatství a hodnotu svého majetku v posledních letech navyšují významně rychleji než dříve. Podle americké studie Boston Consulting Group roste v posledních letech celosvětově majetek žen ročně o pět bilionů dolarů. V letech 2016-2019 dokonce rostl globální majetek žen rychleji, než majetek mužů. U žen to bylo o 6,1 procenta a u mužů o 4,1 procenta. Pro roky 2019-2023 americká agentura předpokládá tempu růstu majetku žen na 7,2 procenta.

Tento trend se stále výrazněji projevuje globálně, v českém ani slovenském prostředí se jím ale dosud komplexněji nezabývala žádná studie či analýza. „Proto jsme se rozhodli zpracovat tento fenomén pro Českou republiku a Slovensko. Cílem projektu je přinést otázku ženského vlastnictví a nástupnictví na poradenský trh, iniciovat diskusi u laické i odborné veřejnosti a v dalších fázích projektu následně odpovědět na řadu souvisejících otázek,“ říká k projektu NextŽeny řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. Havel & Partners proto ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C vypracovala souhrn socioekonomických a demografických vlivů a podmínek, které v České republice k tomuto trendu přispívají.

Ženy jsou vzdělanější

Ze studie vyplývá, že jedním z rozhodujících faktorů v Česku je rostoucí počet vysokoškolsky vzdělaných žen. Od roku 2014 převyšuje jejich počet množství mužů s diplomem. „V roce 2030 by mohlo být v Česku více než 1,14 milionu žen s nejvyšším dosaženým vzděláním,“ uvádí studie.

Z toho důvodu se také v posledních letech dostává více žen na vysoká manažerská místa. V rámci ekonomicky aktivních obyvatel se počet žen na nejvyšších pozicích od roku 2015 do současnosti zvýšil o tři procenta. V roce 2015 jich bylo 35,5 tisíce a v loňském roce 36,5 tisíce. Do roku 2030 by podle agentury SC&C jejich počet mohl narůst o další tři procenta.

Dalším faktorem, který v České republice pozitivně ovlivňuje růst majetku žen je i stabilní růst počtu podnikatelek a živnostnic. „Za posledních pět let přibylo žen podnikajících na živnostenské oprávnění o sedm procent a je jich celkem více než 750 tisíc a do roku 2030 by se tento počet mohl výšit přibližně o dalších 11 procent na více než 850 tisíc žen,“ uvádí prognóza podle prognóz SC&C.

S tím souvisí i růst platů. U mediánových mezd v období 2011 až 2021 narostly mzdy mužů o 52 procent, u žen rostly ve stejném období o 62 procent. Analýza NextŽeny očekává, že ženy budou stále úspěšnější a budou díky tomu navyšovat své bohatství.

Přichází nová generace

Studie rovněž analyzuje dopad přechodu majetku mezi generacemi, protože právě v těchto situacích dochází k zásadnímu přeskupení vlastnictví majetku.

„Zda bude v českém i slovenském prostředí v případě změn vlastnictví děděním téma přesunu majetku do rukou žen následujících letech relevantní, ověřuje ve studii model dědictví dle zákona u skupiny vlastníků největších rodinných firem a nejbohatších Čechů a Slováků,“ říká partner kanceláře David Neveselý.

Tým kanceláře specializovaný na služby nejbohatším privátním klientům připravil detailní analýzu jejich majetkových a rodinných poměrů a následně namodeloval, jak by vypadal náhlý přechod majetku z generace na generaci v případě aplikace zákonných pravidel. Nyní nominálně vlastní většinu majetku muži, model transferu majetku v rámci dědictví nicméně ukázal, že v budoucnu by mohlo dojít u zkoumaných cílových skupin k přesunu od 48 až po 70 procent bohatství do rukou žen.

„V zahraničí dlouhodobě sledovaný trend přesunu majetku do rukou žen se dle naší analýzy začíná projevovat i v českém a slovenském prostředí a v nadcházejících letech očekáváme jeho pokračování. Pro řadu žen se aktuálně stává nebo v blízké budoucnosti bude velkým tématem či výzvou správa i efektivní využívání vlastního majetku. Už nyní proto vnímáme otázku ženského vlastnictví a nástupnictví pro budoucí roky jako zásadní,“ uvádí Neveselý, který vede specializovaný tým pro služby privátním klientům.

Odlišný přístup k majetku

Zahraniční studie upozorňují, že ženy a muži přistupují k financím a správě majetku odlišně. Ženy netíhnou k rizikovým investicím a upřednostňují spíše konzervativnější ochranu kapitálu, spravují tak svá aktiva prostřednictvím pasivních investičních strategií. Investují dlouhodobě a v souladu se svými cíli a názory. Ve svých investicích více zohledňují environmentální, sociální a správní aspekty. V České republice ani na Slovensku se ovšem specifickému přístupu žen a mužů k vlastnictví a správě majetku dosud komplexněji nevěnoval žádný průzkum.

Profil miliardářky Jitky Cechlové Komárkové:

„Pokud chceme být úspěšní jako poradci a poskytovat služby, které komplexně pokryjí požadavky klientů i klientek v byznysových i privátních otázkách, je třeba pochopit a zmapovat jejich specifické potřeby. Na úvodní studii NextŽeny proto v roce 2023 navážeme průzkumem v České republice i na Slovensku, který se zaměří na tendence a rozhodovací procesy žen a mužů přímo související se správou jejich majetku. Do průzkumu zapojíme rovněž další významné partnery, díky kterým bude mít průzkum přesah i do dalších relevantních oblastí,“ doplňuje Veronika Dvořáková, partnerka a marketingová ředitelka z Havel & Partners.

Mezi nejbohatší ženy v České a Slovenské republice patří Renáta Kellnerová, která spravuje majetek po svém tragicky zesnulém manželovi a nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi. Další miliardářkami jsou Mária Blašková, která je s majetkem 5,5 miliardy korun považovaná za nejbohatší ženu Sovenska. Své hutní impérium zčásti vybudovala a zdědila po svém manželovi.

Dalšími miliardářkami jsou Jitka Cechlová-Komárková, která vlastní největšího výrobce železničních soukolí Bonatrans Group a Jaroslava Valová, zakladatelka rodinné společnosti Siko koupelny.