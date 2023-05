Penzijko čekají velké změny. Státní příspěvek se zvýší | e15.cz

Pokud dnes lidé ukládají alespoň 300 korun měsíčně, dostanou od státu jako bonus 90 korun. Podle návrhu by úložka, na kterou by se vztahoval státní příspěvek, byla minimálně 500 korun, k nimž by nově připadla státní stokoruna (dnes je ale k vlastní úložce 500 korun státní příspěvek 130 korun). Nejvyšší možná státní podpora by připadala k úložce 1700 korun a více a činila by 340 korun. Nyní je měsíční limit 1000 korun se státním příspěvkem 230 korun.

Penzijní připojištění využívá zhruba 3,1 milionu Čechů. Vláda chce zvýšením příspěvku motivovat lidi k odkládání vyšších částek na penzi. „Chceme motivovat mladší ročníky, aby dlouhodobě spořily a našetřené peníze po odchodu do důchodu použily na měsíční bázi jako rentu,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda má novelu zákona upravující parametry třetího pilíře penzijního připojištění schvalovat na začátku června.

Krok správným směrem?

Podle Jiřiny Holubové, vedoucí oddělení penzí společnosti Freedom Financial Services, jsou chystané změny krok správným směrem a mohly by pomoci.

„Aktuálně se průměrná měsíční úložka pohybuje kolem 800 korun. A to je částka, která nejenže plně nevyužívá maximální výši státního příspěvku, ale ani celkově takto naspořené prostředky úplně neřeší otázku dostatečného soukromého zabezpečení na penzi,“ říká Holubová.

„Stát potřebuje, aby měli občané na penzi naspořeno více, a tímto je k tomu může pobídnout,“ doplňuje Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust. „Jediné, kde by mohl být teoreticky problém, mohou být smlouvy pro děti. Pokud má někdo smlouvu uzavřenou pro sebe a ještě takto spoří na penzi pro několik dětí, může navýšení znamenat už významnější výdaj pro rodinný rozpočet,“ míní Pech.

Úprava příspěvků se má od ledna týkat všech smluv penzijního spoření, tedy i těch stávajících. Samotný návrh prošel v průběhu příprav úpravami. „Oproti ministerstvem původně navrhovaným 18 procentům (z hlediska výše příspěvku k vlastním úložkám) je posun na 20 procent krokem správným směrem. Stejně tak zvýšení stropu pro státní příspěvek z dříve zvažovaných 1500 korun na 1700 korun. Pro motivaci navýšit si příspěvek je to solidní pobídka. Lidé potřebují vidět, že pokud se rozhodnou investovat více, dá jim více i stát.

Penzijko je dobrý produkt, a aby plnil svoji roli co nejlépe, měli by mít lidé v 60 letech naspořeno více, než mívají dnes, aby je to motivovalo k volbě výplaty formou renty. A právě vyšší vlastní příspěvek a vyšší příspěvek státu je vedle zvolení vhodné investiční strategie jednou z cest, jak toho docílit,“ říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností.

Vyšší státní příspěvek, ale…

Jedna věc jsou vlastní úspory a státní příspěvek. Obecně by se tak dalo říci, že penzijní spoření je ideální základ pro dlouhodobé portfolio na důchod. Druhou stranou mince jsou výnosy z vkladů. Transformované penzijní fondy, které připojištění spravují, loni už šestý rok v řadě ani neporazily inflaci. A ani letos ji zřejmě nepřekonají.

„Klíčovou příčinou investičního fiaska je státní regulace, která transformovaným fondům nakazuje investovat jen velmi konzervativně, většinou do státních dluhopisů. Jenže ty v uplynulé řadě let měly a mají citelně podinflační výnos. Dokud bude stát zasahovat do ekonomiky tak mocně jako v posledních deseti až patnácti letech a zároveň transformované fondy tak přeregulovávat, penzijní připojištění bude těžko kdy atraktivní.

Jeho atraktivitu postupně zvýší jen liberalizace trhu a deregulace spojené s ochotou lidí převzít více odpovědnosti za sebe samé, své vlastní peníze a za své stáří. Zvýšení příspěvku tak vlastně nic moc neřeší,“ míní Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Alternativu k fondům může nabídnout další novela zákona o kapitálovém trhu, kterou také chystá ministerstvo financí. Návrh má přinést i další změny v dobrovolném důchodovém spoření typu nového investičního penzijního účtu.