Důchodová reforma: Jak se budou měnit penze? | e15.cz

Důchodové pojištění: kolik odvedete státu?

Každý pracující odvádí ročně na důchodovém pojištění nemalou částku, a když se to sečte za celý ekonomicky aktivní život, mohla by ta suma leckoho překvapit – při průměrné hrubé mzdě je to měsíčně 13 588 korun, ročně to je 163 056 korun, za 40 let výdělečné činnosti by to bylo 6,5 milionu korun.

Tento „vklad“ do prvního pilíře proto nelze přehlížet. Tudíž každý by mohl předpokládat, že minimálně obdobné částky se může v důchodovém věku od státu dočkat – bez ohledu na novelizaci zákona důchodovém pojištění. Na druhou stranu určitě nelze důchod brát jako plnohodnotnou náhradu příjmu a právě proto je dobré si od mládí tvořit rezervu, která pak příjmy v penzi dorovná do standardu, který daný jedinec očekává.