Penzijní připojištění: Jak poroste státní příspěvek na spoření? | e15.cz

Pokud dnes lidé ukládají alespoň 300 korun měsíčně, dostanou od státu jako bonus 90 korun. Podle návrhu by úložka, na kterou by se vztahoval státní příspěvek, byla minimálně 500 korun, přičemž nejvyšší možná státní podpora při úložce 1700 korun a více by činila 340 korun. Nyní je měsíční limit 1000 korun se státním příspěvkem 230 korun.

Vláda chce zvýšením příspěvku motivovat lidi k odkládání vyšších částek na penzi.

„Třetí pilíř by měl lépe motivovat k tomu, aby si lidé spořili vyšší částky, než je ta minimální pro získání státní podpory,“ řekl Právu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Podle Jiřiny Holubové, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services by změna měla účastníky motivovat k vyšším úložkám. Podle ní je to určitě krok správným směrem. Aktuálně se totiž průměrná měsíční úložka pohybuje kolem 800 korun. „A to je částka, která nejenže plně nevyužívá maximální výši státního příspěvku, ale ani celkově takto naspořené prostředky úplně neřeší otázku dostatečného soukromého zabezpečení na penzi,“ říká Holubová.

Vládní koalice připravuje reformu důchodového systému. Měnit se toho bude hodně, různým aspektům důchodové reformy se věnuje náš článek: Důchodová reforma: Jak se budou měnit penze?

Úprava příspěvků se má od ledna týkat všech smluv penzijního spoření, tedy i těch stávajících.

V poměru k výši úložek se příspěvky navíc procentuálně sníží. Nyní u vkladu 300 korun odpovídá státní příspěvek třiceti procentům z této částky (90 korun), u tisícikoruny to je 23 procent (230 korun). Nově při vkladu 1000 korun by stát vyplatil k vložené tisícikoruně příspěvek 200 korun.

Na penzi si ke konci prosince se státním příspěvkem ve třetím pilíři spořilo bezmála 4,4 milionu lidí.

Průměrný měsíční příspěvek účastníka penzijního připojištění stoupl loni o 14 korun na 795 korun, účastníka doplňkového penzijního spoření o 24 korun na 853 korun.

Nová výše státních příspěvků k úložkám střadatelů vypadá následovně: