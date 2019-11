Banky odmítly otevřít účet íránskému studentovi | E15.cz

Žít jako Íránec v Česku není jednoduchá věc. Student Shayan, který si nepřál uvést celé své jméno, obešel několik bank - například Českou spořitelnu, mBank či UniCredit Bank. Nikde ale neuspěl. „Nejvíc mě dostalo, když jsem přišel do České spořitelny. Řekli mi, že se omlouvají, ale že neotevírají bankovní účet občanům Sýrie, Íránu a Al-Káidy. To jako vážně? Teď se tomu zasměju, ale v tu chvíli mě to dost zarazilo,“ popisuje Shayan.

Banky tvrdí, že důvodem není samotný fakt, že žadatel je Íránec. „Podmínkou zřízení účtu občanům Íránu je povolení k pobytu v ČR a dále individuální posouzení rizik, souvisejících se zřízením účtu konkrétnímu občanovi Íránu,“ říká tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „Naše služby občanům Íránu poskytneme, pokud splní interní pravidla banky,“ přibližuje mluvčí mBank Štěpán Dlouhý.

Podle Shayana je velmi ponižující, když člověk vejde do banky, lidé jsou naoko hrozně milí, nabízejí kávu, čaj, ale jejich přístup se hned změní, když bankovní úředník zjistí, že jste z Íránu. „Ptali se mě, jestli budu dělat nějaké mezinárodní transakce, ale já účet potřebuji k tomu, abych tady mohl žít. Já přece nepracuju pro vládu, jsem student,“ hájí se Shayan.

Dílčí úspěch

Nakonec se Shayanovi podařilo otevřít si účet u ČSOB, tehdy ale netušil, že ještě nemá vyhráno. „Z ničeho nic mi zablokovali kartu. Tak jsem to šel do banky vyřídit. Řekli mi, abych přinesl pracovní povolení a povolení k pobytu. Všechno jsem dodal a dostal novou kartu, ale před měsícem mi ji opět zablokovali,“ říká student. Proto se rozhodl v bance hledat odpovědi.

„Řekli mi, že protože jsem Íránec, potřebují vědět, kde pracuji a žiji. Ok chápu. Jsem přece pořád na tom samém místě, takže pro mě není problém donést ty papíry znovu,“ říká.

Banka mu měla následně platební kartu odblokovat během tří dnů, ani po čtyřech dnech mu ji ale ČSOB stále neodblokovala. Takže se do banky vydal znovu. „Řekli mi, že moje smlouva s bankou je zrušená a peníze se přepošlou na jiný účet, ale já žádný jiný účet neměl. Tak mi řekli, ať si peníze přepošlu na účet někoho z kolegů. Chápu, že mi nechtěli říct, že se to celé děje, protože jsem Íránec, takže to zdůvodnili tím, že nejsem Čech,“ vzpomíná Shayan

Podle vyjádření ČSOB si o otevření účtu mohou požádat občané kterékoliv země. „Nicméně se jedná o dvoustranný akt, na jedné straně je klient a na druhé banka, která je zodpovědná vůči svým akcionářům a povinna aplikovat celou škálu legislativních opatření včetně opatření souvisejících například s prováděním mezinárodních sankcí,“ vysvětluje mluvčí ČSOB Patrik Madle. „Přijde mi, že banky mají strach jednat s Íránci, je to podle mě kvůli tomu, že mají vazby na USA,“ soudí Shayan.

Problematika je ale širší. Podle Madleho z ČSOB souvisí opatrnost bank i se zákonem o praní špinavých peněz a související vyhláškou České národní banky, ze které bance plyne povinnost stanovit rizikový profil klienta podle určitých faktorů. „Jedním z nich je i země původu klienta. Na základě stanoveného rizikového profilu klienta je pak určen další postup akceptace klienta,“ vysvětluje Madle. A dodává, že na otevření účtu neexistuje právní nárok.

Shayan není sám

Takové vysvětlení ale Shayan dle svých slov nedostal. Během období, kdy měl zablokovanou kartu, našel podporu u svých kolegů na univerzitě, kteří mu byli ochotni půjčit peníze.

Nakonec se mu podařilo před dvěma týdny otevřít účet u Raiffeisenbank. „ČSOB zrušila přístup k mému účtu, ale pořád tam mám peníze. Nemůžu se dostat ani do internetového bankovnictví. Dali mi papír v češtině, který jsem podepsal, aby mi peníze převedli na můj nový účet u Raiffeisenbank. Takže teď už jenom čekám, až k tomu dojde,“ říká Shayan.

Shayan se zatím nerozhodl, zda bude svůj problém s ČSOB řešit právní cestou. „Rád bych od nich dostal nějakou oficiální odpověď. Přemýšlel jsem o tom, že se obrátím na právníka, ale to by nejspíš bylo drahé,“ uvažuje.

Podle informací E15.cz, které získala od pracovníka íránské ambasády, který si nepřál být jmenován, není Shayanův problém s bankami ojedinělý. Důvodem jsou sankce USA proti Íránu. Podobný problém s bankami mají dle Shayanových slov i jeho kolegové na Palackého univerzitě původem z Pákistánu. „Jednomu kamarádovi účet v bance otevřeli, zatímco druhému ne,“ poznamenává Shayan.