Karel Gott: Podívejte se, jaké automobily má ve své garáži | E15.cz

Karel Gott je stále fenoménem české populární hudby. Na loňském koncertu v O2 areně mu tisíce lidí tleskaly vestoje, stejně úspěšných vystoupení by se ale Mistr zřejmě nedopočítal. Na scéně přes šedesát let a v neděli 14. července oslaví osmdesátku.

Kolegové z Blesk.cz na jeho počest připravili unikátní šestihodinový speciál, během kterého o Gottovi hovořilo čtrnáct osobností. My se dnes znova ohlédneme za jeho vozovým parkem. Značky aut nejdříve často střídal, v poslední době se ale zdá, že se usadil u třícípé hvězdy.

42násobný Zlatý slavík Karel Gott si svůj první vůz koupil v roce 1963. Byla jím "malá Amerika" - Opel Capitan roku výroby 1953. Podle historek z hereckého prostředí jej pořídil v Západním Berlíně na zájezdu divadla Semafor. Auto ale zpáteční cestu vydrželo jen do Drážďan, kde motor začal klepat.

Zpěvák domů dojel vlakem. Capitan se nikdy do Čech nepodíval, protože po návratu Gotta do Drážďan Opel při tažení naboural do táhnoucího Fordu Cortina. Gott zaplatil za opravy a svůj první vůz prodal, aniž by se s ním pořádně svezl.