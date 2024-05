Kijonková rozjíždí nový byznys, Vlček opouští Avast, Babišův fond končí

Je to jen pár týdnů, kdy se definitivně uzavřel prodej Zásilkovny, na němž manželé Simona a Jaromír Kijonkovi vydělali přes čtyři miliardy korun. Jde o jeden z největších českých podnikatelských příběhů posledních 35 let. Ale zakladatelka Zásilkovny a rodačka z karlovarských Rybářů už má spoustu plánů, co dál. Jak jinak. „Teď mám ještě větší energii. Zatím jsme vybudovali z nuly jednu firmu, ale teď jsme znovu na startovní čáře a můžeme z nuly vybudovat několik firem zároveň. A to je pro mě neskutečný hnací motor a úžasný impulz. Kde je ten horizont? Kam až se dostat? To je nekonečné, to máme omezené jen svým vyměřeným životem,“ tvrdí Železná lady českého byznysu.

Jeden z nejviditelnějších českých manažerů Ondřej Vlček odejde z pozice prezidenta společnosti Gen Digital, která vznikla po spojení českého kybernetického giganta Avast s americkou konkurenci NortonLifeLock. V Avastu pracoval téměř třicet let a postupně se dostal až na jeho vrchol. V představenstvu zfúzované společnosti Vlček i nadále zůstane.

Rozhovor s generálním ředitelem ČT Janem Součkem pro FLOW: Příští rok bude v rozpočtu chybět miliarda. Česká televize je víc než streamovací platforma

Po třech a půl letech neslavně skončil projekt Národního rozvojového fondu, jehož myšlenkou, vydatně komunikovanou tehdejším premiérem Andrejem Babišem, bylo propojení miliard z velkých domácích bank s ambiciózními tuzemskými infrastrukturními projekty. Sám fond požádal Českou národní banku o odnětí licence a regulátor mu na počátku května vyhověl. Podle zdrojů e15 z bankovních kruhů se ambice fondu ani v nejmenším nenaplnila a bankéři za celou éru jeho existence jen marně čekali na „zadání“ fondu, které by mohli proinvestovat.

Rozpočet České televize je tento rok 7,95 miliardy korun a vedení se modlí za zvýšení koncesionářských poplatků na 160 korun. Hraje se totiž o to, v jaké podobě bude veřejnoprávní médium v příštích letech fungovat. Chybějí mu peníze na důležité investice a jeho technika i budovy citelně zastarávají.

Mistrovství světa (MS) v ledním hokeji vypukne v Praze a Ostravě už dnes. Akce, kterou Češi naposledy vyhráli v roce 2010, představuje nejen vrcholný sportovní okamžik, ale i mimořádnou příležitost pro byznys. Málokterá událost konaná v Česku totiž dokáže koncentrovat více pozornosti veřejnosti v jeden okamžik na jedno místo. Na extra přísun zákazníků se těší mimo jiné i hospody a restaurace v blízkosti pražské O2 areny. A to do té míry, že gastronomická mapa v jejím okolí připomíná spíše válečnou zónu – natolik jsou vztahy mezi tamními podniky vyhrocené.