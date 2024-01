Služby Kiwi.com, Kayak a Booking.com v prosinci přestaly nabízet svým zákazníkům většinu letenek dopravce Ryanair, k tomu kroku se podle irského dopravce uchýlila „většina“ velkých hráčů. Letecká společnost v tiskovém prohlášení uvedla, že nezná přesný důvod této změny, označila ji ale za „vítanou“. Ryanair ve vyjádření pro média spekuluje, že důvodem k odstranění jeho letů z nabídky letenkových agregátorů může být nedávné rozhodnutí irského Nejvyššího soudu ve sporu se službou Flightbox, nebo důsledkem přístupu Ryanairu k zákazníkům, kteří si letenky koupí od zprostředkovatelů.

Minulý rok totiž nízkonákladový dopravce tyto cestující vyzýval po zakoupení letenky u třetích stran k dodatečnému ověření identity. Někteří experti a spotřebitelské organizace tento krok kritizovali jako nepřiměřený a vysvětlovali ho jako tlak Ryanairu k tomu, aby si zákazníci letenky kupovali přímo od něj.

„Přestože se neztotožňujeme s prohlášeními uvedenými v tiskové zprávě vydané společností Ryanair, protože je nepovažujeme za přesný ani úplný popis skutečnosti, můžeme potvrdit, že během prosince byl obsah společnosti Ryanair z našich stránek odstraněn,“ uvedla na dotaz mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová. Nicméně ani Kiwi.com na dotaz redakce e15 neupřesnila, z jakého konkrétního důvodu došlo k odstranění leteckých spojení Ryanairu z nabídky.

„Již dříve jsme uvedli, že naši zákazníci jsou vystavováni, podle našeho názoru nespravedlivému a zbytečnému, diskriminačnímu procesu identifikace, který společnost Ryanair zavedla na jaře loňského roku a který v současné době vyšetřují různé spotřebitelské organizace a úřady v řadě evropských zemí,“ doplnila.

I přesto zřejmě nedošlo k odstranění všech letů Ryaniaru z nabídky Kiwi.com, jelikož v době tvorby tohoto článku (pátek 5. 1. 2024, pozn. red.) bylo možné na stránkách české společnosti koupit letenky irského dopravce do Londýna či Barcelony. „Ano, některé lety společnosti Ryanair jsme ve vyhledávání obnovili,“ uvedla Chovancová bez upřesnění rozsahu obnovené nabídky.

V důsledku rozhodnutí leteckých agregátorů počítá nízkonákladový dopravce s tím, že v úvodu letošního roku bude mít oproti loňsku menší míru obsazení na palubě svých letadel. „Ačkoli tyto OTA (Online Travel Agent, pozn. red.) piráti tvoří pouze malou část rezervací společnosti Ryanair, očekáváme, že náhlé vyřazení našich letů z těchto webových stránek sníží krátkodobé vytížení o jedno až dvě procenta v prosinci a lednu a také zmírní krátkodobé výnosy, protože reagujeme tím, že spotřebitelům zpřístupníme více nízkých cen,“ uvedl Ryanair s tím, že neočekává, že by tato změna měla vliv na celkové tržby za letošní rok.

Irský dopravce se službami typu Kiwi.com vede rozsáhlé soudní i mimosoudní spory o tom, zda mohou prodávat jeho letenky bez souhlasu. Jádrem aktuálního sporu je praxe Ryanairu, který v případě, že si cestující zakoupil letenku skrze třetí stranu, tedy pomocí platformy typu Kiwi.com, vyžaduje ověření zákazníka skrze rozpoznání obličeje.

Letecký dopravce loni pro list Financial Times uvedl, že cílem je „výhradně možnost přímé komunikace s cestujícími.“ Dlouhodobě má totiž problémy s tím, že online prodejci letenek cestujícím účtují i služby, které jim v případě nákupu Ryanair nabízí zdarma nebo že dopravcům nepředávají přímé kontaktní údaje na zákazníky.

Praktiku Ryanairu kritizovali některé spotřebitelské organizace. Kvůli tomuto postupu se musí největší evropská aerolinka vypořádat také s žalobou ve Španělsku, kterou podala nezisková organizace none of your business (noyb). „Informace poskytované společností Ryanair jsou natolik matoucí, že si cestující mohou dokonce myslet, že jejich rezervace je neplatná,“ domnívá se právník Felix Mikolasch z noyb. „Tím, že letecká společnost nutí zákazníky, aby prošli jejím dotěrným procesem rozpoznávání obličeje, se jí daří jednak narušit soukromí zákazníků, jednak zajistit, aby si příště nerezervovali letenku prostřednictvím externích poskytovatelů,“ doplnil.

Ryanair není ale jediná letecká společnost, které praktiky online zprostředkovatelů letenek vadí. V minulosti se kvůli stejné stížnosti obrátila na americký soud letecká společnost Southwest Airlines a posléze i největší letecký dopravce na světě American Airlines.