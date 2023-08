Kiwi.com žaluje Ryanair kvůli jeho novým praktikám | e15.cz

Veletoč sporů mezi českým agregátorem letenek Kiwi.com a irským leteckým dopravcem Ryanair pokračuje. Poté, co Kiwi.com minulý týden společně s dalšími cestovatelskými platformami vyzvalo britské úřady k zásahu proti Ryanairu, podal tuzemský agregátor také žalobu v rámci Evropské unie, ve které požaduje po italském soudu předběžný zásah proti irské aerolince. To však soud odmítl, nyní se bude zabývat samotnou žalobou.

Jádrem sporu je nová praxe Ryanairu, který v případě, že si cestující zakoupil letenku skrze třetí stranu, tedy pomocí platformy typu Kiwi.com, vyžaduje ověření zákazníka skrze rozpoznání obličeje. To se českému agregátoru nelíbí a vyrazil proti irskému dopravci hned na vícero frontách.

Jednou z nich je také žaloba, kterou Kiwi.com na Ryanair podalo u soudu v italském Miláně. Na rozdíl od dopisu směrovaného britským úřadům v tomto případě česká platforma postupuje sama. Po soudu společnost Kiwi.com požadovala, aby milánský soud zasáhl proti Ryanairu formou předběžného opatření, tedy aby zakázal leteckému dopravci praktikovat ověření identity do té doby, než se soud dopracuje konečného rozsudku. To se nicméně nestalo, soud možnost předběžného opatření nezvolil.

Zklamání pro Kiwi.com

„Je pro nás zklamáním, že se soud rozhodl nepozastavit okamžitě nový proces ověřování totožnosti zavedený společností Ryanair, který poškozuje jak spotřebitele, tak online prodejce,“ komentuje rozhodnutí soudu pro e15 mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová. Podle ní je současná praxe Ryanairu „zbytečně složitá a invazivní“ co se týče shromažďování osobních údajů. „Na zlepšování zákaznické zkušenosti bychom měli spolupracovat v rámci celého odvětví, ale když se tak neděje, považujeme za nutné obrátit se na soud, aby nedocházelo k omezování svobodné volby,“ doplnila.

Ryanair je naopak s rozhodnutím soudu spokojený. „Vítáme toto rozhodnutí soudu, které zajišťuje, že cestující, kteří si letenku rezervovali prostřednictvím třetích stran, mohou i nadále využívat naše postupy zvýšené bezpečnosti při osobním odbavení u společnosti Ryanair a jsou informováni o důležitých protokolech v oblasti bezpečnosti, ochrany a veřejného zdraví a mohou si opravit kontaktní údaje cestujících,“ uvedl Dara Brady z vedení Ryanairu. Ten zároveň znovu dodal, že Ryanair a Kiwi.com nepojí žádný obchodní vztah a vyzval cestující, aby si letenku kupovali pouze prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů.

Ryanair tvrdí, že k ověřování zákazníků, kteří si letenky koupili skrze agregátory nebo jiné zprostředkovatele, přistoupil z bezpečnostních důvodů. U cestujících, kteří si letenky koupili skrze oficiální kanály, irský dopravce žádné kontroly zahrnující rozpoznávání obličejů nepraktikuje.

Problém i ve Španělsku

„Vzhledem k tomu, že jste svou rezervaci možná provedli prostřednictvím neautorizovaného zprostředkovatele, nemusely být poskytnuty správné kontaktní a platební údaje, což nám může zabránit ve zpracování vaší rezervace,“ píše dopravce cestujícím v e-mailu po zakoupení letenky. „Pokud si nepřejete využít online odbavení, mohou všichni cestující v rámci této rezervace přijít k odbavení na přepážce společnosti Ryanair nejpozději 120 minut před odletem zdarma,“ informuje Ryanair cestující.

Kvůli tomuto postupu se musí největší evropská aerolinka vypořádat také s žalobou ve Španělsku, kterou podala neziskové organizace none of your business (noyb). „Informace poskytované společností Ryanair jsou natolik matoucí, že si cestující mohou dokonce myslet, že jejich rezervace je neplatná,“ domnívá se právník Felix Mikolasch z noyb. „Tím, že letecká společnost nutí zákazníky, aby prošli jejím dotěrným procesem rozpoznávání obličeje, se jí daří jednak narušit soukromí zákazníků, jednak zajistit, aby si příště nerezervovali letenku prostřednictvím externích poskytovatelů,“ doplnil.

Podle něho jde tedy irskému leteckému dopravci o to, aby proces nákupu letenky skrze třetí strany cestujícím znechutil, aby si příště transakci provedli skrze oficiální kanály, tedy přímo skrze Ryanair. Obchodní model této společnosti je totiž založen také na prodeji dodatečných služeb, jako je možnost dalšího zavazadla či rezervaci konkrétního sedadla. Pokud si ale cestující zakoupí letenku skrze Kiwi.com, nemůže Ryanair tyto služby cestujícím nabízet.

Historie vztahu mezi Ryanairem a Kiwi.com je plná soudních a mediálních sporů, irský dopravce dlouhodobě bojuje proti tomu, aby vůbec český agregátor prodával letenky na jeho dopravní spoje, o něco podobného se snaží i jiné aerolinky jako například American Airlines nebo KLM. To se ovšem Ryanairu dlouhodobě nedaří, vymýšlí tak jiné způsoby jak online zprostředkovatelům zabránit prodeji letenek.