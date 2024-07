Tendr století, výstavba nových jaderných bloků, má od středy zřetelnější obrysy. Na některé otázky lze odpovědět už dnes, řada z nich zůstává bez odpovědi. Redakce e15 sepsala sumář faktů, názorů a predikcí do budoucna, které nové informace k tendru zasazují do kontextu.

Česku se obecně daří v technických profesích, jako je inženýrství všeho druhu nebo programování. Řadu českých techniků lze proto najít i ve vedení nadnárodních gigantů, například Aleš Holeček v Microsoftu šéfuje divizi Office. U obchodních pozic je tomu ale spíše naopak, z českých firem do světa na rozdíl od Polska tolik byznysových talentů neodchází. Ale najdou se výjimky. Bývalý viceprezident pražského startupu Productboard zamířil do obchodního vedení americké společnosti OpenAI, která i díky ChatGPT stojí v čele současné revoluce v umělé inteligenci.

Jednu z nejdůležitějších herních společností na světě tvoří něco málo přes tři stovky pracovníků. A to Valve provozuje obří službu pro distribuci her jménem Steam a sama hry také vyvíjí. Uniklý, špatně začerněný dokument, který firma musela dodat kvůli antimonopolní žalobě, odhalil i další informace o chodu společnosti známé také svou velmi netradiční firemní kulturou.

Mnohamiliardovými nákupy nejmodernějších amerických nadzvukových letounů F-35 nebo německých tanků Leopard začíná Česko dohánět země NATO, které to s odstrašením Ruska myslí vážně. Povážlivě ale kulhá v náboru nových vojáků. Česká armáda má velké personální díry především v bojových jednotkách. Navíc roste průměrný věk vojáků a vojákyň. Nyní dosahuje 42 let, na vedoucích pozicích dokonce 46 let. Nedostatečná rekrutace nováčků a stárnutí takzvané živé síly jsou dva zásadní ukazatele, jejichž negativní vývoj umocněný zhoršováním zdravotního stavu populace se zatím armádě nedaří zvrátit.

VIDEO: Film mi ukázal, že některé věci nemám zpracované. V Rambě jsem se poznala, tvrdí autorka Zápisníku alkoholičky Duffková v pořadu FLOW

FLOW: Rozhovor s Michaelou Duffkovou a Danem Svátkem o filmu Zápisník alkoholičky • e15

Vlastník mediálního domu Mafra, investiční skupina Kaprain Karla Pražáka, se rozhodl ke konci srpna ukončit vydávání Lidových novin. O tradiční český deník mělo přitom v posledních měsících zájem několik předních českých byznysmenů, kteří chtěli jeho vydávání zachovat. Pražský developer a zakladatel Karlín Group Serge Borenstein dokonce za Lidové noviny nabízel podle svých slov 100 milionů korun.

V Ostravě začala výstavba nového koncertního sálu, který bude domovem Janáčkovy filharmonie. Za účasti prezidenta Petra Pavla i amerického architekta Stevena Holla, který je autorem návrhu, došlo v pátek k poklepání základního kamene. Město pro výstavbu získalo dvoumiliardový úvěr od Evropské investiční banky. Hotovo by mělo být v roce 2028. V architektonických kruzích patří ostravský koncertní sál mezi jedny z nejočekávanějších staveb světa.