E-shopy končí s bombastickými akcemi, připravují se na nová pravidla | E15.cz

České elektronické obchody přestávají zveřejňovat slevy na své zboží. Před Black Friday a vánoční sezonou, která rozhoduje o úspěchu e-shopů, je to klíčová zpráva. Ke změnám sáhly třeba Alza miliardáře Aleše Zavorala, Datart ze zlínské skupiny HP Tronic kolem podnikatelů Danuše Hradilové a Daniela Večeři nebo Mironet Roberta Novotného. Důvodem je zákon, který by měl od příštího roku omezit akce elektronických obchodů s bombastickými slevami.

Pro pochopení stačí jeden příklad za všechny. Po slevové akci Black Friday loni server hlidacshopu.cz zjistil, že sluchátkový headset iPega, který postupně zlevňoval každý den až na 412 korun, zvýšil na Datartu při Black Friday cenu o 45 procent na 600 korun. Tedy místo deklarované slevy 39 procent to bylo reálné zdražení o 45 procent. Trik spočíval v tom, z jaké ceny se sleva počítala, respektive kdy platila ona cena, z níž se sleva počítala.

Teď e-shopy s takovými praktikami pomalu končí a přiznávají, že kvůli absenci slev, na které Češi slyší, přicházejí o tržby. V zásadě to ale nejsou podstatné částky, podle eshopů to bývají jednotky procent. „Pokud to, že jsme průkopníky v uvádění transparentních slev počítaných z cen před slevou a řádně popsanou metodikou, znamená spokojeného zákazníka, má naše snaha smysl,“ říká Ondřej Hnát, obchodní ředitel Alza.cz. Obchod už novou metodiku slev uplatňuje několik měsíců.

Uvádění slev přestávají jako marketingový nástroj používat například Kasa.cz, CZC.cz nebo Datart. „Zásadní propad tržeb jsme nepocítili, ale vidíme, že zákazníci si ceny porovnávají. Legislativa chrání zákazníky a my jako prodejci ji respektujeme,“ uvádí mluvčí posledně jmenované firmy Olga Dolínková.

Obchod Mall.cz z impéria polského Allegra se na zavedení chystá v nejbližší době. „Na jiných trzích, kde již směrnici zavedli, vidíme, že se zákazníci naučili porovnávat konečnou cenu a neorientují se podle výše slevy z původní ceny,“ poukazuje mluvčí e-shopu Pavla Hobíková. Podle Hlídače Shopů 97 procent slev na Mall.cz neodpovídá budoucím pravidlům.

Regulaci pro džungli slev žádá po členských státech EU. Platit měla už letos, ale několik států včetně Česka se s přijetím dostalo do skluzu. Norma je nyní ve Sněmovně ve druhém čtení, s přijetím se počítá do konce roku.

V zásadě jde o to, že nově lze slevu uvádět jen ve vztahu k ceně, za níž se zboží prodávalo v posledních třiceti dnech. Regulace se netýká trhu, kde firmy obchodují mezi sebou, tedy B2B segmentu. Za pravidla odpovídají e-shopy, nikoli jejich vyhledávače, na něž se pravidla také nevztahují. A do třetice, pravidla platí jen pro zboží, nikoli pro služby. Výjimku má i zboží, které se rychle kazí, tedy květiny nebo potraviny.

Pokud firma poruší pravidla, zákazníci mohou odstoupit od smlouvy nebo chtít adekvátní slevu. Eshopům bude nově hrozit až pětimilionová sankce.

Porušování pravidel v e-shopech není přitom něčím neobvyklým. Česká obchodní inspekce za loňské první čtvrtletí našla chyby u poloviny internetových obchodů, a to ještě neplatila pravidla týkající se slev.

Do nových pravidel se nepustily zdaleka všechny obchody. Hlidacshopu.cz upozorňuje například na některé prodejce aut, prodejny pro kutily nebo internetové lékárny, které se zatím rozhodly pohybovat ve standardní legislativě.

Obchodníci by přitom stále měli mít na mysli důrazné varování, které historie popisuje jako nejhorší katastrofu v maloobchodě a nejničivější působení ředitele ve firmě vůbec. Týká se „otce Apple storů“ Rona Johnsona, který když v roce 2011 nastoupil do řetězce obchodních domů JC Penney, zrušil slevy. Amerického obchodníka s tradicí od roku 1902 tak místo kýženého oživení přivedl na pokraj krachu.