Jeden z největších českých podniků Agrofert předloňský výrazný nárůst zisku nezopakuje. Naopak je velmi pravděpodobné, že hrubý provozní zisk (EBITDA) loni klesl pod úroveň roku 2021, tedy minimálně o třetinu. V rozhovoru pro e15 to řekl šéf akvizic společnosti Libor Němeček s tím, že loňský rok byl těžký především pro chemickou divizi.

Tuzemský závod japonské společnosti Shimano vyrábějící komponenty do jízdních kol takřka zastavil svou výrobu. Firma, která předloni utržila 1,9 miliardy korun a zaměstnává stovky lidí, se potýká s nižší poptávkou po svém hlavním produktu – převodovkách.

Vietnamská automobilka VinFast byla založena teprve v roce 2017, dnes za jednu osmihodinovou pracovní směnu vyrábí 200 vozů. Cílem značky koncernu, který vlastní miliardář Phạm Nhật Vượng, je do roku 2027 vyrábět a prodávat celosvětově milion aut ročně. To se mnohým tradičním výrobcům nepovedlo ani za sto let existence. Na sklonku loňského roku byly elektromobily VinFast uvedeny na trh ve Francii, Nizozemsku a v Německu, jejich příchod na ten český je jen otázkou času. Článek vyšel na Info.cz.

Výběr dalších článků e15:

České dráhy během pár let nasazují téměř dvě stě nových vozidel, na která se jim daří lákat čím dál více cestujících. Díky tomu se také daří zlepšovat hospodářské výsledky. Dopravce se ale letos výrazně zadluží, navíc nedostává nové vlaky včas, takže ho zatěžují soudní spory s výrobci vlaků a pokuty, které musí platit objednatelům. „Letošní rok bude bezpochyby výjimečný v tom, jak moc se dráhy zadluží. Souvisí to s rekordně vysokými investicemi,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva drah Michal Krapinec.

V Česku i jinde v Evropě se několik posledních let řeší, do jaké míry pouštět do telekomunikačních a datových sítí technologie od dodavatelů z Číny. Některé státy už prvky od Huawei nebo ZTE zakázaly či omezily. A pokud projde chystaný nový zákon o kyberbezpečnosti, nástroj pro možné restrikce získá i Česko. Přes hlasitý souboj s asijskou velmocí ale není moc slyšet jiná kontroverze: Do evropských sítí včetně těch českých začali vstupovat arabští investoři.

Investiční společnost Muddy Waters zesiluje tlak na realitní skupinu CPI PG miliardáře Radovana Vítka. V zatím posledním výpadu obviňují američtí aktivisté Vítkovu skupinu z toho, že použila peníze svých dluhopisových věřitelů v rámci transakce připomínající praní špinavých peněz. Konkrétně mělo jít o sérii obchodů spojených s několika italskými firmami držícími pozemky pro rezidenční výstavbu poblíž Říma. Jednou z podezřelých transakcí měl být také nákup vily ve francouzském Saint-Tropez skupinou CPI PG od Radovana Vítka v roce 2019. Ten jí měl sám předtím získat za nestandardních podmínek. Skupina obvinění odmítá jako vykonstruované.

Jihočeský hejtman za ODS a šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba se chce po téměř sedmi letech stáhnout ze svého hlavního byznysu. Jedná o prodeji energetické firmy OIG Power, v níž vlastní nepřímo skoro 47procentní podíl. Inovativní společnost, která dodává bateriová úložiště výhradně skupině ČEZ, má na trhu specifické postavení. Kubovu firmu chtějí koupit zájemci z Česka i ze zahraničí.

Šéf dánského studia BIG Bjarke Ingels představil v Praze podrobnou architektonickou studii nové Vltavské filharmonie, která by měla do osmi let vyrůst v Holešovicích nad současnou stanicí metra. Kromě celkem čtyř velkých sálů v ní budou také dvě restaurace, hudební knihovna, zkušebny nebo školní sál.