Historický start prvních veřejně obchodovaných fondů ETF navázaných na bitcoin s sebou přinesl jeden paradoxní efekt: ústup bitcoinu. Lidé aktivně zhodnocující svůj kapitál dlouho čekali na možnost vsadit na nejpopulárnější kryptoměnu světa z pozice relativního bezpečí a komfortu akciového investora. Už týden mohou – jenže s trochou nadsázky řečeno rostlo všechno jiné než právě bitcoin. Jeho váha v kryptosvětě, měřená celkovou hodnotou jeho mincí ve srovnání s trhem všech kryptoměn dohromady, v polovině ledna klesla pod padesát procent. Bitcoin tak ve světě virtuálních mincí navzdory očekáváním ztratil svou majoritu.

Už bezmála sedm týdnů je téměř šestnáct tisíc věřitelů padlé Sberbank drženo v šachu společností LitFin, která svým prosincovým odvoláním zablokovala výplatu téměř 57 miliard korun. Věřitelé nyní s napětím vyhlížejí příští milník v kauze, totiž rozhodnutí odvolacího soudu. Jisté už nyní je, že do konce měsíce verdikt nepadne. Sberbank totiž není v lednové agendě pražského vrchního soudu. Podle poradců se může čekání protáhnout i na měsíce.

Premiér Petr Fiala (ODS) se daleko více než jeho předchůdci pokouší rozvíjet obchodní vztahy se státy, které jsou geograficky vzdálené od českých hranic. Letošní rok zahájil návštěvou Indie. Loni absolvoval rozsáhlou cestu po zemích střední a východní Asie nebo subsaharské Afriky. „Snažíme se pracovat na tom, aby naše firmy byly úspěšné i v regionech, na které se dosud zapomínalo,“ vysvětluje pro e15 vedoucí oddělení komunikace předsedy vlády Jakub Tomek. Samotní podnikatelé si tento přístup chválí a připomínají, že Fialovy mise přinesly konkrétní výsledky.

LitFin patří od prosince mezi nejskloňovanější jména firem v Česku. Důležitou roli hraje přinejmenším mezi bezmála šestnácti tisíci věřiteli Sberbank, kterým padlá ruská banka dluží kolem šedesáti miliard korun. Loni v listopadu se už zdálo, že po více než rok a půl trvajícím čekání věřitelé na své peníze dosáhnou. Proti naplánované výplatě se nicméně jako jediný věřitel o pár týdnů později odvolal LitFin. „Jsme přesvědčení, že odvolací soud nám dá za pravdu. Když si přečte zákon a pak výplatní rozvrh, tak jinak rozhodnout prostě nemůže. Máme tu situaci, kdy došlo k paskvilu ve formě částečného plnění pro všechny, a tváříme se, že je to šalamounské řešení,“ říká šéf a majoritní akcionář LitFinu Maroš Kravec.

Dvě největší české tradingové společnosti z oblasti energetiky v roce 2022 zaznamenaly bezprecedentní nárůst zisků. Zatímco Sev.en Commodities Pavla Tykače vydělala v čistém téměř 23,7 miliardy korun, EP Commodities z EPH Daniela Křetínského 19,5 miliardy. V obou případech jde podle publikovaných výročních zpráv o zhruba desetkrát vyšší hodnotu než v roce předcházejícím. Loňský výsledek zatím ani jedna ze společností nezveřejnila, jisté však je, že bude podstatně slabší.

Co spojuje byznys výtahářů z amerického Otisu, fastfooderů z McDonald’s a inženýrů z Googlu? S trochou nadsázky lze říct, že investoři aktuálně vnímají akcie těchto tří firem zhruba stejně sexy. Dolar jejich zisků totiž nyní na burze shodně nakupují za cenu 27 dolarů. Akcie Alphabetu patří mezi sedmičku nejsledovanějších technologických akcií světa vzletně nazývanou jako Magnificent Seven. Za uplynulý rok dokázaly investorům vydělat přes padesát procent a za poslední dekádu čtyři sta procent. To není špatný výsledek, zároveň je ale z oné sedmičky v obou disciplínách nejslabší a část investorů kolem jeho akcií našlapuje po špičkách.