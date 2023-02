ODEMČENO: Berňák si jde pro daně z krypta, bankovní megadeal se blíží, investoři milují Česko | e15.cz

odemykáme >>>

Obří bankovní deal letošního roku mezi Českou spořitelnou a Sberbank CZ pokročil ke svému finále. Někteří z významných věřitelů spojených se jmény českých miliardářů, kteří v minulých měsících vyjádřili svou nespokojenost s průběhem konkurzu a soudně rozporovali složení věřitelského výboru, vzali totiž svůj krok zpět. Právě absence soudních sporů napadajících průběh insolvence padlé banky je podle kupní smlouvy nutnou podmínkou pro realizaci transakce. Před hrozbou ztroskotání obchodu z těchto důvodů dlouhodobě varovala insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová.

Svět se může zbláznit z českých státních dluhopisů. Zájem poptávky z řad velkých hráčů je takový, že umožňuje tuzemské vládě nabídnout investorům podstatně nižší výnosy než obdobné ekonomiky a významně tak ušetřit na úrokových nákladech. Česko si tak například dokáže půjčit o třetinu levněji než Polsko. A to přesto, že obě země mají podobnou inflaci i obdobně přísné centrální banky. Právě výše sazeb centrálních bank je přitom pro „láci“ státního dluhu klíčovým faktorem. Současné náklady by dramaticky nedokázalo snížit ani euro, země si aktuálně totiž může dovolit odměňovat investory úrokem velmi blízkým vládám zemí platících společnou měnou. Zdánlivě neprůstřelná důvěra investorů v Česko ovšem nemusí být věčná.

Státu pomohou s látáním rozpočtu i držitelé bitcoinu a dalších kryptoměn. Finanční správa očekává, že letos doměří výrazně vyšší daně z kryptoměnových zisků, chystá také častější kontroly. Problémy může mít kvůli nuancím danění krypta skoro každý, kdo se nakládání s virtuálními měnami ve vyšší míře věnuje.

Nádorová onemocnění jsou momentálně největší výzvou medicíny i lékařského výzkumu. Firma Sotio ze skupiny PPF, jedna z hrstky ambiciózních biotechnologických společností ve střední Evropě, řeší jeden z největších problémů současné civilizace, vývoj léků hned na více druhů rakovinných bujení. Jde o výzkum, který je ohromně drahý a potenciálně i obdobně nevděčný. Sotio stojí skupinu PPF ročně stovky milionů korun, firma má ale momentálně v ruce silné karty, které hodlá vyložit během nadcházejících dvanácti měsíců. „Letošní rok je zásadním milníkem, který do značné míry rozhodne o tom, co se Sotiem bude dál,“ říká Radek Špíšek, šéf firmy, která může svět přiblížit dlouhověkosti. Pokud jí na to ovšem zbydou peníze.

V pandemických letech 2020 a 2021 brněnský vyhledávač letenek Kiwi.com zabředl do hlubokých ztrát, loni ale vytěžil efekt odkládané poptávky a zaznamenal rekordní výsledky. Společnost utržila nejvíce od založení v roce 2012, a to padesát miliard korun, meziročně o 33 miliard více. Hrubý provozní zisk se vyšplhal na téměř deset milionů eur, zhruba 237 milionů korun. V exkluzivním rozhovoru pro E15 to uvedl zakladatel společnosti Oliver Dlouhý s tím, že to jsou předběžné výsledky.

Ropný sektor je z pohledu investora rok co rok zajímavější. Rok 2022 byl bezesporu jedním z těch nejúspěšnějších za několik let a řada investorů se může ptát, zda je vůbec možné se podobnému zhodnocení na akciích ropných společností přiblížit. Naopak recese, která snad nikdy v historii nebyla více očekávaná, může dostat ceny ropných akcií výrazně níže. Otázkou ale je, zda by recese skutečně měla odradit investory od ropných společností. Odpověď zní: neměla. Recese způsobí poptávkový šok na cenách ropy, s níž se svezou také ocenění ropných společností. Fundament, který mají ropné společnosti v zádech na další dekádu, však dělá z mnoha firem tiskárny na peníze. A to i za mnohem nižší ceny ropy než dnes.

Na frankfurtské burze se schyluje k velké rošádě v prestižním burzovním indexu DAX, který měří vývoj cen akcií čtyřiceti největších německých veřejně obchodovaných firem. Ukazatel na konci února opustí z hlediska výše tržní hodnoty vůbec nejvýznamnější firma a nahradí ji tradiční německý finanční dům.

Letos v lednu nastala nezvykle velká fúze dvou advokátních kanceláří. Syn jednoho z nejbohatších českých podnikatelů, vlastníka Třineckých železáren a zdravotnické skupiny Agel Tomáš Chrenek se spojil s vlivnou kanceláří Petra Tomana. Už v roce 2020 přitom Chrenek mladší převzal další prominentní kancelář Jansta, Kostka známého lobbisty a šéfa České unie sportu Miroslava Jansty. Díky fúzi Chrenka s Tomanem vznikla jedna z deseti největších právních kanceláří na českém trhu, jejíž obrat by se měl pohybovat okolo 200 milionů korun.