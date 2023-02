Dividendové žně startují, Operátoři hrozí státu soudy kvůli Huawei | e15.cz

odemykáme >>>

Investory na pražské burze letos čekají doslova dividendové žně. Navýšení částek, které ze zisku za rok 2022 zašlou na účty domácích i zahraničních akcionářů, již v předchozích dnech avizovaly managementy Moneta Money Bank a Komerční banky. Ke stejnému kroku se s pravděpodobností hraničící s jistotou uchýlí i energetická skupina ČEZ či zbrojařská společnost Colt CZ Group.

Pokud budeme donuceni zbavit se ve svých sítích technologií od čínského kolosu Huawei, vyjde nás to na zhruba 24 miliard korun. Tvrdí to tuzemští mobilní operátoři s tím, že náklady spojené s případnou výměnou dodavatele budou chtít zaplatit od státu, domáhat se jich budou soudně. Tak zní hlavní vyjednávací taktika operátorů doprovázející přípravu regulace dodavatelů, na které pracuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Významný obchod uzavřela v Řecku finanční skupina APS Group podnikatele Martina Machoně, když nakoupila pohledávky v nominální hodnotě přesahující jednu miliardu eur, tedy v přepočtu přes 23 miliard korun.

Nejpozději za půl roku se naplní sázka, která úzce souvisí s osudem krypta. Jejím předmětem není nic jiného než v současnosti potenciálně největší tikající bomba světa virtuálních měn. Portfolio manažer fondu Metatron Capital Aleš Vávra je přesvědčen, že do 8. srpna zkolabuje stablecoin tether. Názory odborníků na kryptoměny ale opatrně naznačují, že Vávra svou loňskou sázku s propagátorem bitcoinu Alexanderem Pilařem prohraje. „Vsadil bych se stejně i nyní. Nadále si myslím, že tento rok by mohl rozhodnout," vysvětlil pro E15 Vávra.

Marek Sacha byl u založení Rohlíku, po něm si odskočil na pár let do Velké Británie, aby tam vybudoval jednoho z největších poskytovatelů pečovatelské péče. Právě startup Cera mezi českými mladými firmami prošel největším investičním kolem v historii, když loni nabral na další rozvoj přes 300 milionů eur, zhruba 7,1 miliardy korun. „Když budu mít zítra tisíc nových zaměstnanců, z drtivé většiny pečovatelů, tak pro ně během týdne budu mít práci,“ říká Marek Sacha, jeden ze spoluzakladatelů startupu Cera.

Nová masivní vlna investic do fotovoltaických elektráren překlápí další solární obor do miliardového byznysu. Distributoři solárních komponentů rozšiřují svá portfolia o stále nové součástky a meziročně rostou o vyšší desítky až stovky procent. V rychlejším rozvoji je brzdí například pomalé připojování elektráren do sítě nebo také české specifikum – měření elektřiny po fázích.

Do krypta se po čase opětovně opřelo velké jméno světového byznysu. Blízký spolupracovník Warrena Buffetta Charlie Munger nedávno v komentáři pro Wall Street Journal napsal, že by Spojené státy měly po vzoru Číny zakázat kryptoměny. Digitální mince nejsou prý nic jiného než odnoží hazardu. Ke kryptoměnám včetně dominantního bitcoinu jsou Munger s Buffettem dlouhodobě skeptičtí, stejně jako autor Černé labutě Nassim Taleb či zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič. Bitcoin – ne však automaticky i zbytek „krypta“ – by ale našel zastání například u tvůrce Twitteru Jacka Dorseyho či z českých podnikatelů a investorů u spoluvlastníka RSJ Group Václava Dejčmara. Kritika digitálních měn by tak snadno neuspěla ani u profesora ekonomie z Fakulty sociálních věd UK Ladislava Krištoufka, jehož komplexní argumentaci přibližuje E15.

O patnáct procent loni vzrostl v Německu prodej automobilů s alternativním pohonem, což také výrazně přispělo k tomu, že se po celé Evropě zvýšil prodej elektromobilů. Každé osmé auto prodané loni v Evropě mělo elektrický motor. Není to ale úplně přesné, protože i vodíkový pohon je vlastně napojen na elektromotor. Je proto důležitější sledovat alternativní pohony jako celek včetně hybridních aut, která dokážou kombinovat elektriku a klasický pohon, anebo auta na plynový či vodíkový pohon.

