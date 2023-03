Microsoft investuje miliardy v Praze. Vládní bondy táhnou | e15.cz

odemykáme >>>

U jednoho z největších hráčů v českém chmelařském byznysu se proměnila vlastnická struktura. Do skupiny Agro-Chmel Holding ovládané manažerem PPF Ladislavem Chvátalem vlastnicky vstoupila i sama skupina PPF, když proměnila miliardovou půjčku v majoritní podíl.

Americká společnost Microsoft pokročila v přípravách na vybudování datového centra v Praze. Celkově by mělo vyjít na více než pět a půl miliardy korun. Stavba a její vybavení podle informací E15 aktuálně počítá s částkou mírně nad čtyři miliardy. Na dalších jeden a půl miliardy vyšel pozemek v Letňanech, který Microsoft získal v květnu loňského roku od CPI Radovana Vítka.

Velcí zahraniční investoři letos luxují trh českých státních dluhopisů. Jen během ledna nakoupili bondy za pětatřicet miliard korun, což odpovídá takřka třem čtvrtinám všech dluhopisů emitovaných českou vládou.

VIDEO: Rozhovor se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem

Čistý zisk České spořitelny, která je se 4,5 milionem klientů největším tuzemským finančním domem, dosáhl za loňský rok 20,2 miliardy korun. V porovnání s předchozím rokem se jednalo o nárůst o 42 procent. Čísla o hospodaření potvrzují rekordní rok pro tuzemský bankovní sektor – jeho celkový zisk po zdanění loni přesáhl poprvé v historii hranici 100 miliard korun.

Nedostatek čipů dál výrazně škrtí globální byznys. Dopady situace jsou patrné i v Česku, a to nejen v továrnách automobilek. Pražské bitcoinové firmě SatoshiLabs a její dceřiné společnosti Trezor hrozilo, že by v krajním případě neměly zákazníkům co prodávat. Nyní ale výrobce hardwarové kryptopeněženky deklaruje, že se mu podařilo na situaci s čipy vyzrát. „Nikdo nezvolil tak bláznivou cestu jako my,“ řekl serveru E15 finanční ředitel SatoshiLabs Štěpán Uherík. Výsledek? Nejpozději koncem roku by měly být součástí trezorů čipy s novým pouzdrem nesoucí logo pražské firmy. „Dostali jsme se na vrchol čipového potravního řetězce,“ glosuje manažer. SatoshiLabs tvrdí, že se jí podařilo převzít kontrolu nad částí procesu výroby čipu.

Dvouprocentní inflace do roka a do dne může být pro Česko až příliš ambiciózním scénářem. Existuje totiž nezanedbatelné riziko, že palčivý růst cen v Česku zakoření a z inflace se stane chronický problém. Proto je třeba, aby Česká národní banka dala jasně najevo, že v boji s inflací nehodlá ustrnout na půli cesty. „Mojí noční můrou je, že místo toho, abychom začátkem příštího roku uvažovali o tom, jak sazby rychle snížit ze sedmičky někam na čtyřku, řekneme si: Bohužel to nestačilo a musíme sedmičku udržovat další rok. Anebo budeme muset sazby dokonce zvýšit,“ říká člen Bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.

Téměř jako přízrak působí na současných finančních trzích síla koruny. Bezmála šestiprocentním posílením vůči euru za poslední rok nechala ostatní středoevropské měny daleko za sebou, v samotném závěru února se pak stala nejtvrdší od srpna 2008. Během posledních týdnů ovšem proti tuzemské měně začalo působit několik silných faktorů. Od opětovné hrozby silnější globální inflace po utišení investorské vášně pro riziko, a tím i hladu po korunových aktivech. Právě příští týdny podle ekonomů rozhodnou, zda koruna dokáže obhájit svou v posledním roce pečlivě budovanou pověst bezpečného přístavu.

Pokud nás může současná inflační krize v něčem poučit, tak v tom, že by monetární politika neměla být příliš uvolněná. Otázkou je, jak toho docílit a vyhnout se při tom narušení ekonomiky, říká profesorka Elżbieta Mączyńska v rozhovoru s novinářem Jakubem Dymkem.