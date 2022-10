ODEMČENO: Obavy operátorů z blackoutu, firmy milují bizjety, top 10 akcií českých investorů | E15.cz

Investování do akcií.

Trojice operátorů má obavy o provoz mobilních sítí v případě, že by vlivem energetické krize a války na Ukrajině nastaly problémy s dodávkami elektřiny, na které jsou telekomunikační sítě závislé. Nejistota O2, Vodafonu a T-Mobilu kopíruje nervozitu v dalších evropských zemích. Zejména v Německu, Francii, Itálii a Švédsku začala příprava krizových plánů. Výpadkem mobilních sítí by byl v podstatě ohrožen každodenní chod celého státu.

Na českém nebi zavládla byznysová tlaková níže. Letečtí dopravci, kteří provozují soukromé lety, marně shánějí letadla, přitom zájem cestujících o takzvané bizjety v tuzemsku roste meziročně o desítky procent. Ve světě má trh v příštích letech narůst o více než čtyřicet procent. Krizím navzdory.

Akcie velkých a zavedených technologických firem mají v neklidných dobách největší zastoupení v portfoliích českých i globálních investorů. Vyplývá to z nejnovějších údajů o burzovních obchodech klientů brokerské platformy eToro.

Jeden z lídrů trhu spadající pod francouzský kolos Vinci očekává hlubokou krizi ekonomiky. Pokud se ceny energií významně nezmění, ceny staveb zdraží v příštím roce o čtvrtinu. Ať už se to týká dálnic a silnic budovaných pro státní investory, nebo cihel a izolací pro běžné zákazníky. „Dnes se mi jeví jako velká chyba, že jsme se dříve dívali na plyn jako na ekologické palivo. Měli jsme více sledovat geopolitiku,“ uvádí Martin Borovka, generální ředitel Vinci Construction CS, nově vzniklé skupiny, jejíž základem je stavební společnost Eurovia.

Během pouhých dvou uplynulých týdnů až o pětinu dražší. Takové je financování českých státních výdajů prostřednictvím nově vydávaných vládních dluhopisů, za které investoři požadují začátkem října podstatně vyšší úrok. Chtějí se tak zajistit proti sílící hrozbě dlouhodobě vysoké inflace. Zdražující české dluhy přitom zčásti kopírují vývoj ve světě, zčásti jsou ale podle odborníků odrazem relativně štědré rozpočtové politiky v boji s energetickou krizí. Výsledkem je hrozba rychleji rostoucích nákladů státu na obsluhu dluhu.

Exploze, které zasáhly plynovody Nord Stream, byly pro německé importéry ruské suroviny jen formální tečkou za uzavřenou kapitolou v jejich historii. Německá společnost Uniper, největší dovozce plynu z Ruska, řadu měsíců čelila omezování dodávek a její finanční ztráta kvůli neplněným dohodám narůstala. Zasáhnout musel německý stát, který nad firmou přebírá plnou kontrolu.

Investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) prochází největším přerodem od svého vzniku. Končí se startupy a kouká po větších firmách, které se zároveň snaží i aktivně ovlivňovat. Poprvé skupina investovala do výrobního podniku a před sebou má i rozhodnutí, zda jít na burzu. „V tuto chvíli na ni ještě připraveni nejsme. Myslím, že je třeba, abychom ještě na dvou akciových investicích typu Groupon předvedli, co dokážeme a jak k investicím přistupujeme. Chceme se rozhodnout zhruba do roka nebo dvou,“ říká jeden z partnerů investiční Pale Fire Capital Dušan Šenkypl.

