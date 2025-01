Útlum solárního byznysu má další oběti. V insolvenci postupně končí dceřiné společnosti instalační skupiny Golden Sun, které fungovaly jako regionální pobočky v období solárního boomu. Zadlužená firma už je smířená s tím, že dceřinky nechá padnout, a věřitelům nabízí, že mateřskou skupinu restrukturalizuje a půjčené peníze vrátí během několika let. Na financování firmy se přitom podílela i crowdfundingová platforma Fingood, přes kterou investovali drobní investoři.

Globálním problémem číslo jedna je podle obyvatel široké škály zemí pořád inflace. Není to samozřejmě jediný problém, ale několikaleté zápasení s drahotou se nám zkrátka propsalo do výhledu. Je časté, že co se inflace týče, očekáváme stejné problémy, jaké vidíme nyní. Stejné je to i u nás, jakkoli už se inflace dostala na hranu zkrotitelnosti. Jaké zdražování nás ale ve skutečnosti čeká?

Čínská tržiště jsou oprávněně jedním z top témat v EU, alespoň pokud mluvíme s obchodníky, a především s e-commerce hráči. Firmy Temu, Shein či Aliexpress poměrně brutálně nastoupily na evropský trh a dovážejí na něj jednotlivé, do 150 eur naceněné balíky od „obchodníků“, čímž se vejdou do bezcelního limitu.

VIDEO:Spojené státy ekonomicky utíkají Evropě, rozdíly se ještě prohloubí, říká portfolio manažer Pfeiler z Cyrrusu v pořadu FLOW

Jeden z největších řetězců rychlého občerstvení na světě Five Guys připravuje příchod na český trh už od roku 2023. Termín otevření první pobočky, která má vzniknout v obchodním domě Máj v Praze na Národní třídě, se však již několikrát odkládal. Nyní to však vypadá, že by se tuzemští zákazníci mohli nového fast foodu dočkat již zanedlouho.

V Česku i na Slovensku se státní důchody začátkem roku pravidelně valorizují, přičemž ke zvýšení důchodů dochází automaticky a není potřeba si o zvýšení důchodu nikde žádat a vyplňovat nějaké formuláře.

Vážná situace koncernu Volkswagen i jeho hlavní stejnojmenné značky může negativně dolehnout také na Škodu Auto. Dceřiná automobilka z Mladé Boleslavi může doplatit na to, že celá skupina začíná intenzivně šetřit, tvrdí škodovácké odbory Kovo, které ve svém týdeníku popisují situaci koncernu jako „velmi kritickou“. Podle odborů hrozí, že koncern může na Škodu zakleknout.