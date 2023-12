odemykáme >>>

Česko má malý důvod k oslavě. Investoři jsou totiž ochotni půjčovat zemi peníze za stále výhodnějších podmínek, a levněji tak financovat rostoucí zadlužení. Na pět let si tak Česko momentálně půjčuje za o třetinu nižší úrok než ještě před rokem a levněji si země dokázala obstarat peníze na trzích naposledy v únoru loňského roku. Důvodem silnější investorské přízně je zejména předpoklad blížícího se uvolňování měnové politiky napříč světem včetně Česka. A tedy i očekávání investorů, že v budoucnu ponesou stejné dluhopisy podstatně méně než dnes. Ani pokles úroků ovšem nedokáže v příštích letech vyléčit bolavou patu Česka posledních let, totiž růst nákladů na zadlužení.

odemykáme >>>

Cena nejrozšířenější kryptoměny se po zhruba sedmnácti měsících podívala nad 40 tisíc dolarů. Podle jejích držitelů ale bitcoin to nejlepší teprve čeká.

odemykáme >>>

Americký technologický gigant Amazon rozjel přípravy, aby se mohl stát důležitým dodavatelem připravovaného českého národního cloudu. Stát chce jeho prostřednictvím reformovat e-government a poskytování IT služeb ministerstvům, úřadům a dalším subjektům. Amazon bude chtít na souboj vyzvat zejména Microsoft, který se na národní cloud díky početné lokální pobočce a zástupu tuzemských obchodních partnerů už dlouho připravuje.

VIDEO: Blaničtí rytíři penzijního spoření vystoupili z hory

Z(a)tracená čísla: Blaničtí rytíři penzijního spoření vystoupili z hory. Mávají DIPkem, zbývá ho jen nabrousit • e15

výběr dalších článků e15 Premium

Tak od ledna podraží nejen energie, ale i potraviny, a to přesto, že se sníží DPH z 15 na 12 procent. Alespoň to je zřejmě závěr z informační schůzky ministra zemědělství Marka Výborného se zástupci obchodních řetězců. Dodavatelé jim prý od ledna zdražují o deset až patnáct procent. Zase to mají být ti zlí potravináři. Ti skutečně zdražení hlásí, ale reálně jsou schopni zvednout ceny jen tehdy, pokud to zboží od nich někdo koupí. A tak si ve skutečnosti velké řetězce s tou Madetou a Agrofertem ve své hrabivosti nezadají.

Deficity, škrty, reformy. Německo se kromě ekonomické a energetické krize zmítá také v krizi rozpočtové a politické. Rozhodnutí ústavního soudu v Karlsruhe udělalo čáru přes rozpočet celé vládní koalici SPD, Zelených a liberální FDP, a to doslova. Z rozpočtu na základě rozhodnutí soudu vypadlo nejen 60 miliard eur na podporu německého hospodářství z klimatického a transformačního fondu, problematické jsou i další desítky miliard z fondu na rozvoj hospodářství a jeho stabilizaci, z něhož se mimo jiné dotovaly ceny elektřiny.

V nově otevřeném výcvikovém středisku v Rumunsku se část ukrajinských vojenských pilotů přeškoluje na americký typ stíhačky, kterou Ukrajina získá z výzbroje Nizozemska, Dánska a nejspíš také Norska. Další piloti pak trénují ve Spojených státech. Jak se přechod na letouny NATO promítne do průběhu války s Ruskem?

Už více než dva roky se na londýnské burze obchodují akcie společnosti W.A.G. Payment Solutions (či také Eurowag), jejímž hlavním akcionářem je český podnikatel Martin Vohánka. Po většinu času však stojí mimo pozornost investorů – objemy obchodů jsou nízké a kurz akcií se pohybuje okolo 40 procent pod upisovací cenou z října 2021. Podle analytiků jde o začarovaný kruh. Scházejí investoři a hlavně ty větší odrazuje nízká likvidita. Situaci by mohl částečně zlepšit nedávný duální listing na volném trhu pražské burzy.

Dvakrát tolik do roka a do dne, ale hlavně „se zárukou“. Taková je dnešní premisa tvorby portfolia o pěti kusech akcií velkých firem z Wall Street, které mají šanci v příštích dvanácti měsících vydělat investorům sto a více procent. Nutno dodat, že portfolia nediverzifikovaného, abychom tím alespoň symbolicky a s nadsázkou vzdali hold investorskému géniu Charlieho Mungera, který již sice bohužel není mezi námi, ale jeho myšlenky zůstanou na burze věčným „veřejným statkem“.