Embracer přikoupil další české hry. Pražská GE pálí miliardy | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

odemykáme >>>

Insolvenční řízení Energetického holdingu Malina může nabrat zcela nový směr. Dosud největší pohledávku přihlásila čínská společnost Haikou Longhua Douzhen. Insolvenční správce ale prověřuje oprávněnost pohledávky, a to hlavně kvůli tomu, od koho čínská společnost pohledávku převzala.

odemykáme >>>

Brněnská videoherní společnost Madfinger Games, do níž v roce 2021 vstoupil čínský majitel TikToku, dokončila prodej svých stříleček, které prorazily cestu mobilním verzím slavných titulů typu Call of Duty nebo Fortnite. Kupcem je švédský herní kolos Embracer Group. V Česku vlastní dvě další firmy včetně Warhorse Studios, tvůrců středověkého hitu Kingdom Come: Deliverance s více než pěti miliony prodaných kopií.

odemykáme >>>

Měl to být jeden z největších úspěchů tuzemského strojírenství v poslední době. Zcela nově navržený letecký motor Catalyst zosobňuje vytoužený produkt s vysokou přidanou hodnotou, a hlavně staví na vývoji v českém výzkumném centru. Z ambiciózních plánů však zůstávají jen dluhy a v nejbližších pár letech tomu zřejmě nebude jinak. Kumulovaná ztráta společnosti GE Aviation Czech, která Catalyst vyvíjí, už přesáhla pět miliard korun.

VIDEO: Jak vydělat na akciích

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Jak vydělat na akciích, bondech a repo fondech? (celý díl) • VIDEO E15

Problematická finanční situace čínské technologické společnosti Huawei se na českém trhu ustálila. Firma v posledních letech kvůli americkým sankcím a bezpečnostnímu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zaznamenala výrazný pokles tržeb, v roce 2021 meziročně asi o polovinu. Loni už čísla mírně vzrostla. Ústupu Huawei využil její hlavní konkurent, švédský podnik Ericsson.

Miliardář Karel Komárek má další řecký zářez. Jeho skupina Allwyn totiž získala kontrolu nad řeckou sázkovou společností Opap. Získání majority v loterijním byznysu pod Olympem skupina léta deklarovala jako jeden ze svých strategických cílů, tento krok Komárkovi zároveň otevřel novou kapitolu ve směřování tamního podnikání. V kontextu Opapu přitom může miliardář slavit na dvou frontách. Jen za uplynulý rok totiž hodnota podílu skupiny v řecké sázkovce vzrostla i díky zájmu Allwynu o téměř půl miliardy eur, více než dvanáct miliard korun.

Současný svět jistě není v mnoha ohledech ideální, ale na jednu jeho vlastnost budou patrně investoři dlouhá léta s láskou vzpomínat. A to na klima vysokých výnosů. Až se bude psát kupříkladu rok 2025 a inflace bude ukazovat půl druhého procenta, lidé si v hospodách budou ukazovat výpisy z účtů z roku 2023 a společně žasnout, jak neskutečně vysoký úrok inkasovali. Protože paměť střádalů, investorů i voličů je krátká. A protože v roce 2025 bude mít ČNB sazbu tři procenta (ano, čerpám jen z redakční křišťálové koule) a úroky na spořicích účtech budou tak kolem dvou procent, zhruba na třetině současného stavu. Poslouží možná tak jako psychologický ochranný štít proti inflaci, ale tím to také skončí. Vítězi budou v té době ti, kteří narušili vlastnosti časoprostoru a podařilo se jim minulost alespoň v něčem přenést do budoucnosti. Jinak řečeno vydělávají stejně jako v éře vysokých úrokových sazeb.