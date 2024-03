Spořitelní družstvo Artesa v posledních měsících neprožívá zrovna období klidu. Dostupné výsledky naznačují dramatický nárůst ztrát za poslední rok; ten přitom navíc neslavně vyvrcholil jednou z největších pokut pro finanční sektor udělených Českou národní bankou. Takřka paralelně s tím kampeličku v prosinci opustila z vlastního popudu její nejvyšší manažerka. Ve svých posledních slovech na adresu družstva spojovaného s podnikatelem Františkem Savovem přitom podrobila byznys Artesy kritice.

Ani slavný Houdini by to neudělal lépe. Jako mávnutím kouzelného proutku nechat zapomenout na temnou minulost a pustit se s rádoby čistým štítem do nových dobrodružství. Kdyby nešlo o velké peníze drobných investorů v řádu stamilionů korun, působilo by to skoro romanticky. Takový je příběh dluhopisáře Sincom Holding, který se ovšem od března už Sincom nejmenuje. Značka rezonující u věřitelů marně čekajících na své peníze, ale i u několika známých pražských advokátních kanceláří přestala být pro majitele holdingu jednoduše „komfortní“ a především: začala být brzdou pro prodej nových bondů. Ty bývalý Sincom nabízí pod novými jmény, a nezkušení investoři tak nemají potuchy o historii firmy. Symbolickou tečkou budiž, že u některých z dluhopisů je v kolonce věřitel uveden sám emitent. Věc momentálně řeší i policie.

Původně se Livesport soustředil na shromažďování sportovních výsledků na jednom místě, postupně se díky globálnímu dosahu stává jedním z největších mediálních domů v Česku. Zpravodajství Livesportu nyní oslovuje měsíčně 13 milionů čtenářů po celém světě, brzy se chce česká společnost, kterou vlastní z 90 procent Martin Hájek, dostat na dvojnásobnou metu. „Kdybych dnes to zpravodajství vypnul, tak pravděpodobně bude hospodářský výsledek celé firmy lepší. Ale byla by to chyba, celé společnosti to obrovsky pomáhá,“ říká v rozhovoru pro e15 šéf společnosti Pavel Krbec.

Hostem e15 Castu byl Roman Blažek z firmy Beany • e15

Výběr dalších premiových článků e15

Loňský útok extremistů z palestinského hnutí Hamás mocně otřásl regionem. Palestincům přinesl chvilkový pocit poněkud barbarského zadostiučinění, posléze oceán utrpení a do budoucna paradoxně i naději. Vládnoucí izraelská pravice ztrácí na globální popularitě a porušila dosud nezpochybnitelné pravidlo, podle kterého musí být židovský stát vždy zadobře s USA, protože ty jsou mezinárodním garantem jeho bezpečnosti.

Padlý podnikatel Michal Mička si stihl nasekat nový závazek i v rámci svého soudem schváleného oddlužení. Jak vyplývá z březnové roční zprávy o Mičkově splácení, zkrachovalý módní guru, který svého času vlastnil značky Pietro Filipi nebo Kara Trutnov, dlužil v polovině března po datu splatnosti na „sociálce“. Jinak prý ale Mička splácí vzorně. Ani to však jeho věřitelům nepřináší žádnou velkou naději: Do konce pětiletého období oddlužení zvládne ze svých dluhů přesahujících miliardu korun splatit jen nízké jednotky procent.

V České republice začíná fungovat další nezisková organizace, která chce dostat více žen k práci v informačních technologiích. Jde o odnož v Bruselu sídlící Women4Cyber zabývající se kybernetickou bezpečností. České zastoupení mají na starost dvě kybernetické diplomatky a jeden diplomat spadající pod Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Rozjezd na akci na britském velvyslanectví v Praze podpořil i náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.