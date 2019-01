Místo kompenzací za sucho pojištění. Fond pro zemědělce chtějí i Slováci | E15.cz

Do slovenského rizikovém fondu, který je ekvivalentem českého fondu těžko pojistitelných rizik, by měli podle představ slovenského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova přispívat jak zemědělci, tak stát. Pojištěným zemědělcům by z něj byly kompenzovány škody způsobené výkyvy počasí, na které dnes schvaluje příspěvky stát. “Do budoucna to bez takového fondu nepůjde,” řekla šéfka rezortu Gabriela Matečná na mezinárodním potravinářském veletrhu Grüne Woche v Berlíně.

Matečná by fond chtěla připravit ještě letos. “Tento rok máme na to, abychom rizikový fond ve spolupráci s ministerstvem financí, bankami a komerční sférou vytvořili a uvedli ho do života,” uvedla ministryně. Ostrý provoz ale nechtěla odhadovat. “Zavazovat se k přesnému termínu je sebevražda,” doplnila s tím, že na fondu pracovali už její předchůdci.

Spuštění fondu podle Matečné brzdí především problematické jednání s pojišťovnami. “Jsou to komerční firmy a nechtějí dávat peníze tam, kde se jim nevrátí,” řekla.

S nastavením modelu, jak by takový fond fungoval v Česku, se potýká také české ministerstvo zemědělství. "Teď je záměr, který se má dopracovat. Chceme aby vše bylo řádně zapracováno, spočítáno, kolik na to bude peněz, ale nevylučujeme ani jiné cesty," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v loňském prosinci. Fond by podle jeho představ byl polostátní a mohl by začít fungovat v roce 2021.

Jeho předchůdce Jiří Milek (za ANO) mluvil o dřívějším termínu a navrhoval podobu fondu jako akciové společnosti, ve které by majoritu drželi zemědělci. “Princip by měl být takový, že když se do něj zemědělec zapojí, bude platit sazbu na hektar a plodiny a stejnou částkou bude přispívat stát,” řekl v minulosti v rozhovoru pro deník E15 Milek.

Za loňské sucho si čeští zemědělci rozdělí dvě miliardy korun, slovenští farmáři nedostanou od státu nic. Sucho v roce 2017 jim ale stát kompenzuje 17 miliony eur (437 milionů korun).