Tesla už dávno není vnímaná jako jediný průkopník elektromobility, navíc přichází o veskrze pozitivní sentiment, se kterým bylo na kdysi šmrncovní značku ze zámoří nahlíženo. Americká automobilka spoluzaložená jedním z nejbohatších lidí planety Elonem Muskem se potýká s početným pelotonem sílící konkurence, v jehož čele neúnavně sprintuje firma BYD. Čínský gigant jako by se ani nemohl od kalifornského výrobce lišit více, jedno však mají oba rivalové společné – v současnosti soupeří o pozici jedničky světového trhu s čistě elektrickými vozy, s nimiž expandují mimo jiné i do Česka. Co jsou hlavní rozdíly, které odlišují obě společnosti z opačných konců světa? Níže přinášíme pět příkladů, na nichž se příběhy značek BYD a Tesla zcela rozcházejí.