Propouštění v Zetoru. Výrobce traktorů už rozdal asi 170 výpovědí | E15.cz

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors zatím propustil kolem 170 lidí. Řekl šéf odborů ve firmě Alois Kazelle. Loni v prosinci podnik oznámil, že z ekonomických důvodů dá do konce ledna výpověď 260 lidem. „Zatím se nepodařilo předat výpovědi celému počtu lidí, jak vedení oznámilo. Poslední informace, kterou mám, mluví o 170 předaných výpovědích,“ uvedl Kazelle.

Podle mluvčího Zetoru Alexandra Kuchaře ale vedení Zetoru neoznámilo propuštění přesného počtu 260 zaměstnanců. "Informovali jsme, že může jít až o 260 zaměstnanců, ale samozřejmě to může být i méně," řekl ČTK mluvčí. Zaměstnanci podnik opustí ke konci března po dvouměsíční výpovědní době, pokud nevyužijí možnosti ukončení pracovního poměru dohodou.

Firma v týdnu přes Vánoci odborářům oznámila, že do konce března propustí 260 lidí, tedy téměř 40 procent zaměstnanců. Odejít má 131 úředníků, 64 výrobních dělníků, 53 režijních dělníků a 12 manažerů. Zetor uvedl, že odejít má 55 procent administrativních pracovníků a 45 procent zaměstnanců v dělnických profesích.

Podle odborů už od začátku roku nejsou zaměstnanci plně vytíženi. "Jednotlivé stroje sice jedou a plní dílčí úkoly, ale montážní pás od začátku roku stojí a řada lidí musí hledat, jak se zaměstnat alespoň nějakou činností," uvedl Kazelle. ČTK požádala o vyjádření k vytíženosti zaměstnanců i zakázkám Zetoru vedení firmy.

Zetor už dříve uvedl, že jiné než ohlášené propouštění neplánuje, o směřování firmy bude zaměstnance průběžně informovat.

Společnosti podle výročních zpráv několik let klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 firma prodala 4187 traktorů a utržila 3,8 miliardy korun, loni to bylo 2765 traktorů a tržby byly 2,9 miliardy. Neustále mírně klesal i počet zaměstnanců, od roku 2014 do roku 2018 o 128.