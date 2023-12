Společnost Tameh Czech zastaví dodávky energií hutní firmě Liberty Ostrava ve čtvrtek. Většina zaměstnanců bude od pátku do 2. ledna doma, budou dostávat celý plat. Dnes to řekli mluvčí podniku Kateřina Zajíčková a mluvčí Tamehu Patrik Schober.

Tameh skončil v úterý v úpadku a zastavuje provoz, protože mu došlo uhlí. V insolvenčním návrhu uvedl, že mu Liberty za služby už půl roku neplatí a dluží mu dvě miliardy korun. Prakticky se tak zastaví i provoz Liberty Ostrava.

„Proces vypínání začne dnes večer a k úplnému zastavení dodávek všech energií do Liberty Ostrava dojde zítra (čtvrtek) odpoledne tak, jak bylo domluveno v pátek s představiteli vlády,“ uvedl Schober. Dodal, že velká část z 325 zaměstnanců Tamehu zůstane doma.

Liberty Ostrava, která má i s dceřinými firmami 6000 zaměstnanců, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. „Dneska jsme se dozvěděli, že od pátku všichni zaměstnanci Liberty Ostrava zůstanou doma na takzvané překážce na straně zaměstnavatele za 100 procent platu tak, jak je to dle zákona. Je to do 2. ledna, to znamená, že 3. ledna všichni nastupují klasicky, jak mají naplánované směny,“ řekl po schůzce se zástupci vedení společnosti předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Uvedl, že do práce budou nadále chodit zaměstnanci, kteří pracují na nezbytné údržbě, a také zaměstnanci, kteří udržují v takzvaném teplém útlumu koksovnu. Celkem jde okolo 400 lidí. Při teplém útlumu se udržuje podstatně nižší teplo než při běžném provozu. Už od října má huť v teplém útlumu také svou poslední fungující vysokou pec.

Firma v úterý svým hlavním partnerům představila podrobnosti optimalizačního plánu, který má zlepšit její provozní, obchodní a finanční výsledky. Plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů společnosti Liberty Ostrava a získal již podporu významného věřitele, uvedla firma v tiskové zprávě. Jméno věřitele neuvedla. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je stát druhým největším věřitelem. Státní pojišťovna EGAP ale neplánuje s hutí zahájit insolvenční řízení.

Huť uvádí, že se v lednu chystá znovu zprovoznit jedinou funkční vysokou pec a že chce ostravský podnik přeměnit v uhlíkově neutrálního výrobce. Klíčovým prvkem transformace má být výměna čtyř tandemových pecí ocelárny ze 70. let minulého století za dvě hybridní elektrické pece. Už dříve firma uvedla, že má v plánu do modernizace huti investovat 8,6 miliardy korun.

Soud 29. listopadu vyhlásil na Liberty Ostrava individuální moratorium, které huti zajišťuje před Tamehem ochranu. Situace se vyhrotila před týdnem, když Tameh ohlásil, že mu dochází uhlí a brzy přestane huti energie dodávat.

Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.