Čína je největší světový trh jak s automobily obecně, tak i s těmi ryze elektrickými. Přechod na čistě bateriové vozy se zde daří natolik rychle, že donedávna neotřesitelné továrny, ve kterých se vyrábí spalovací vozy nebo díly do nich, povážlivě ztrácejí vytížení. Automobilky je předělávají, aby v nich mohly zhotovovat elektromobily, případně je prodávají, v krajním případě zcela odepisují. Osud množících se „zombie firem“, jak o neperspektivních závodech hovoří Financial Times , přitom může hrozit i podnikům v Evropě včetně Česka, „Detroitu Evropy“, jak ho nedávno nazvala agentura Bloomberg .

Čína je v posunu k elektrickým vozům nejdál, zdejší dění tak může naznačovat, k jakému vývoji může dojít později i v Evropě. Financial Times dokumentují situaci v Číně na příkladu jihokorejské Hyundai. Ještě v roce 2017 investovala 1,15 miliardy dolarů do nové továrny v Čchung-čchingu. Podle plánu měla postupně dosáhnout cíle tří set tisíc vyráběných spalovacích aut ročně. Čínští zákazníci ale během pár let výrazně změnili preference a začali v mnohem větší míře nakupovat plně elektrické vozy.

Pro představu: vloni vyrobily automobilky v Číně 17,7 milionu spalovacích vozů - o 37 procent méně než v roce 2017, kdy Hyundai investovala, jak uvádí šanghajská poradenská společnost Automobility. Objednávek tak chodilo do továrny na jihozápadě Číny čím dál méně, což automobilku donutilo k jejímu prodeji. Loni v prosinci se továrny zbavila za méně než čtvrtinu částky, kterou do ní ještě před pár lety investovala.

Podobných „zombie firem“ je však mnohem více. Během příští dekády jich mají být jen v Číně stovky, připomínají Financial Times odhady analytiků. Dokonce už nyní je nevyužitá polovina instalované kapacity výrobců, tvrdí zakladatel Automobility a bývalý šéf značky Chrysler v Číně Bill Russo: „Mnoho automobilek čelí v Číně dilematu. Buď továrny zakonzervovat, nebo částečně vyrábět a auta posílat tu do Ruska, tu do Mexika.“ Jiné bude nutné předělat na výrobu hybridů či bateriových elektromobilů, zcela odepsat, nebo prodat, jak to učinila Hyundai.

Tato automobilka vyráběla v Čchung-čchingu spolu s čínským partnerem BAIC Motor. Zatímco v roce 2016 prodala téměř 1,8 milionu spalovacích vozů včetně těch značky Kia, loni už jen 310 tisíc. Na celém čínském trhu se za stejné období snížilo množství vyráběných spalovacích vozů z 27,5 milionu na 20,6 milionu. Produkce elektrifikovaných vozů naopak narostla z půl milionu na loňských 9,5 milionu.

Pod významný tlak se tak dostávají tradiční výrobci jako Toyota, Volkswagen nebo General Motors. Své elektromodely neuvedli na trh dostatečně rychle a nyní prudce ztrácejí tržní podíl, zatímco rostou Tesla nebo čínská BYD. Varovné signály lze vyčíst i z výpočtů čínské mediální skupiny Yicai Global, jež zkoumala šestnáct společných podniků zahraničních automobilek s čínskými partnery. Jen pět z nich využívalo své továrny na více než padesát procent. Osm společností nedosáhlo ani třicetiprocentní hranice.

Financial Times oslovily s těmito zjištěními například Volkswagen, do kterého spadá mimo jiné i Škoda Auto. Německý koncern odmítl zveřejnit, do jaké míry své kapacity v Číně využívá, uvedl ale, že tamní trh se spalovacími vozy stále považuje za lukrativní. Růst si slibuje hlavně od stovek menších čínských měst do tří milionů obyvatel. „Množství aut v Číně je stále velmi nízké. Zatímco v USA je průměrně téměř osm set aut na tisíc obyvatel a 580 v Německu, v Číně to je jen 185,“ vysvětluje Volkswagen.

Jelikož bude čím dál více nových aut elektrických, Volkswagen v Číně investuje pět miliard eur, aby v tomto segmentu obstál. Část z těchto prostředků jde na proměnu klasických továren, aby mohly produkovat elektrické vozy.

Stejně jako některé další zahraniční automobilky se však dostává pod tlak čínských konkurentů, kteří včas vsadili na elektrické vozy. S nimi nyní expandují i do Evropy. Že je konkurenční prostředí mnohem ostřejší než v minulých letech, zdůraznil v rozhovoru pro e15 Robert Kiml, viceprezident české Toyoty, která vyrábí v kolínské továrně.

„Ne všichni to přežijí. Přijdou čínští výrobci a ti evropští budou mít velké potíže konkurovat autům dováženým z Asie a jiných kontinentů,“ varoval Kiml. V dlouhodobém horizontu si podle něj mohou Číňané „ukrojit“ z evropského trhu i dvacet a více procent. Nad vytížením továren evropských automobilek či dodavatelů by se tak vznášela ještě vážnější hrozba.

Nejen podle Kimla mají Číňané slušné šance uspět v Evropě i proto, že evropské automobilové koncerny zaspaly přechod na elektrické vozy. To dokumentují například slova Fabiena Goulmyho, jenž vede takzvaný Cluster East, tedy byznys Renaultu v Česku, na Slovensku, v Polsku a pobaltských zemích. V rozhovoru pro e15 uvedl, že se má prodej elektrických renaultů letos zdvojnásobit na asi 1500 vozů v celém východním regionu. Jen Tesla přitom loni pouze v Česku prodala 1619 elektrických aut.