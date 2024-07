Se začátkem letních prázdnin přichází hlavní sezona dovolených i do českých firem. Pro zaměstnavatele v době těžké přetahované o pracovní sílu představuje právě dovolená jednu z cest, jak zaujmout a přesvědčit potenciální uchazeče. Základní výměra v Česku jsou čtyři týdny a k tomu, jestli firma nabídne víc dnů volna nebo přidá peníze na cestování, při hledání nového místa přihlíží až třetina zaměstnanců.

Americký prezident Joe Biden v soukromém rozhovoru s klíčovým spojencem řekl, že potřebuje při svých nejbližších vystoupeních přesvědčit voliče o své způsobilosti k výkonu funkce, jinak může být jeho kampaň za znovuzvolení odsouzená k nezdaru. Píše to deník The New York Times, s nímž nejmenovaná osoba z Bidenova okolí obsah rozhovoru sdílela. Podle tuzemských bookmakerů je volební vítězství současného šéfa Bílého domu čím dál tím více nepravděpodobné. Agentura Reuters ve středu uvedla, že největší šanci nahradit Bidena má z demokratických kandidátů viceprezidentka Kamala Harrisová.

Vyráběj co nejlevněji, ale ne půl světa daleko od garáže zákazníka. S rostoucí cenou práce v tradičních evropských baštách autoprůmyslu je splnění „prostého“ zadání pro automobilky i dodavatele čím dál náročnější. V posledních letech se jim však naskytlo nečekané řešení. Levnou výrobu přesouvají ze starého kontinentu na sever Afriky, odkud putují součástky zdaleka nejen do mladoboleslavské továrny Škody Auto či kolínského závodu Toyoty. Pouštní autoland funguje natolik dobře, že představuje silného konkurenta i pro Česko.

Letošní světový volební rok pokračuje i ve Spojeném království. Britský premiér Rishi Sunak vyhlásil volby do dolní komory britského parlamentu už na 4. července, ne až na podzim, jak se původně předpokládalo. Hlavní roli v nich hrají především ekonomická témata jako dostupnost bydlení, inflace, růst životních nákladů, ale také přehlcenost a neefektivita zdravotního systému nebo migrace. Průzkumy dlouhodobě signalizují vítězství Labouristické strany v čele s lídrem Keirem Starmerem, 14letá vláda konzervativců je tedy pravděpodobně u konce.

Přijetí evropského Aktu o digitálních službách (DSA) umožnilo nahlédnout i do hlubin pornoserverů a zjistit, co dělají pro to, aby jejich obsah neporušoval zákony i jejich vlastní pravidla. Podle nařízení Evropské unie, jehož cílem je bezpečné online prostředí a ochrana práv uživatelů, o svém působení musí jednou za čas vydat zprávu všechny velké servery. Prvním termínem se stal konec června a na poslední chvíli jej stihla i trojice největších online erotických uzlů, včetně Xvideos sídlícího v Česku.

VIDEO: Rusko přitvrdí, bude na nás útočit mnohem více, řekl v pořadu FLOW vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn

FLOW: Rusko přitlačí, bude na nás útočit mnohem více, musíme být připraveni, říká Otakar Foltýn • e15

Stane se dnes: