Balíkovna chystá rebranding, odboráři Škoda Auto chtějí stávkovat | e15.cz

Zadlužená Česká pošta plánuje v příštích měsících vyčlenit službu Balíkovna do samostatné firmy. Nová akciová společnost má nabízet doručování zásilek stejně pohodlně jako dosavadní komerční hráči na trhu, tedy do široké sítě výdejen, samoobslužných boxů i k lidem domů a do zahraničí. V plánu na transformaci České pošty, se kterým se ve středu seznámila vláda, počítá podnik s tím, že bude muset do Balíkovny nalákat významné firmy z oblasti e-commerce.

Přistoupí-li Českomoravská konfederace odborových svazů ke stávce proti vládou chystanému konsolidačnímu balíčku, zúčastní se jí také veškeré odborové organizace Škody Auto. Vyplývá to z průzkumu podnikové rady mladoboleslavské automobilky. Rada mezi svými členy zjišťovala, nakolik jsou připraveni případně stávkovat proti vládnímu „útoku na zaměstnance“, jak pojmenovávají snahu kabinetu snížit masivní schodek státního rozpočtu.

Francouzský výrobce vín a lihovin Pernod Ricard zvažuje prodej české značky likérů Becherovka, píše s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Nápojářský koncern podle agentury hledá možnosti, jak zefektivnit své portfolio. Hodnota značky se pohybuje kolem 300 milionů dolarů, čili téměř sedm miliard korun.

Firmám v Česku chybějí lidé na 249 tisíc míst. Jedna ze sedmi českých firem tento problém uvádí jako hlavní bariéru růstu, nedostatek lidí podle nich brzdí rozvoj ekonomiky. Vyplynulo to z analýzy ministerstva práce a sociálních věcí. Ministr Jurečka (KDU-ČSL) chce digitalizovat, podporovat návraty z rodičovské dovolené nebo zapojit vězně.

Stane se dnes: