Česká kryptofirma chce využít zdražení bitcoinu. Jaké zbraně Izrael nasadí v Gaze | e15.cz

Zájem o bitcoin padnul na několikaletá minima, jedna z nejvýznamnějších firem v oboru ale očekává brzký obrat a příliv nových držitelů kryptoměn. Pražská SatoshiLabs chce kryptonováčkům prodávat novou verzi své digitální peněženky Trezor. Jak název zařízení napovídá, přirovnat jej lze k trezoru na bitcoiny, k němuž nemá přístup nikdo jiný než držitel speciálního kódu. Nové verze Trezoru začnou v SatoshiLabs rozesílat v polovině listopadu.

Ofenziva Izraele do Pásma Gazy je na spadnutí. Její výsledek bude záviset především na izraelské pěchotě podporované letectvem včetně dronů a dělostřelectvem. Pozemní jednotky se budou muset probojovat městem Gaza, jehož většina budov je ze železobetonu, a poskytne tak obráncům krytí. Nejriskantnější patrně bude likvidace podzemních tunelů se skladišti raket, jimiž Hamás od soboty ostřeluje židovský stát.

Někdy se jí říká „paní EET“. Z pozice náměstkyně Andreje Babiše pro daně Simona Hornochová v minulosti zaváděla elektronickou evidenci tržeb, která s nástupem Fialovy vlády definitivně skončila. Letos se vlivná daňová poradkyně vrátila po letech do služeb státu, a to rovnou do funkce generální ředitelky Finanční správy. Mimo jiné má za úkol uvést do provozu nový informační systém, který by měl zefektivnit a zjednodušit výběr daní. „Nové systémy už dokážou odhalit, když si někdo doma uměle vytváří faktury, protože potřebuje navýšit náklady. Podle zastoupení číslic na falešných fakturách lze jednoduše poznat, že údaje nevznikly přirozeně. Na výsledky zpracování velkých datových souborů je radost se dívat,“ říká.

Investoři se po měsících pustili do nákupů českých státních dluhopisů. Burziáni z řad velkých hráčů se na poslední chvíli snaží získat relativně vysoký výnos, který tuzemské bondy přinášejí. Éra vysokých sazeb, a tedy i štědrých úrokových výdělků, je totiž nejspíš u konce. Důvodem je rychlejší ústup české inflace, než čekali analytici, investoři i sama Česká národní banka. Boj o české dluhopisy se ale nakonec může státu i vyplatit. Fronta zájemců mu umožňuje nabrat půjčky levněji, za nižší úrok.

