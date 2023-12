ČEZ těžce vybírá malý reaktor, bohaté Čechy láká Wall Street | e15.cz

Ambiciózní plány energetické společnosti ČEZ na rychlou výstavbu malých modulárních reaktorů začínají narážet na realitu. Ta ukazuje, jak složité je nové jaderné technologie komercionalizovat. Původně měla polostátní společnost zúžit seznam zvažovaných designů technologií do léta tohoto roku, poté do letošního prosince a nakonec tak neučiní dříve než v průběhu příštího roku. Ohrožen je tak i termín samotného výběru dodavatele elektrárny i jejího zprovoznění.

Dojednání konečného znění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickým sdružením Mercosur se komplikuje. Brusel a Brazílie by chtěly záležitost uzavřít do konce roku, naděje na úspěch v tomto termínu však slábnou. Na vině je rostoucí odpor francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a politické změny v Argentině. Eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis kvůli potížím tento týden zrušil plánovanou cestu do Brazílie.

Tuzemští dolaroví milionáři stále častěji zhodnocují své peníze na zahraničních burzách. Výnosy z akciových trhů se tak pro ně stávají jedním z hlavních zdrojů růstu majetku hned vedle jejich vlastních podnikatelských aktivit. Naopak do pozadí trochu ustoupily nákupy investičních nemovitostí. Vyplývá to z nejnovějšího Wealth Reportu, který zveřejnila J&T banka.

Česko má malý důvod k oslavě. Investoři jsou totiž ochotni půjčovat zemi peníze za stále výhodnějších podmínek, a levněji tak financovat rostoucí zadlužení. Na pět let si tak Česko momentálně půjčuje za o třetinu nižší úrok než ještě před rokem a levněji si země dokázala obstarat peníze na trzích naposledy v únoru loňského roku. Důvodem silnější investorské přízně je zejména předpoklad blížícího se uvolňování měnové politiky napříč světem.

🪖 Podle zdrojů WSJ armáda zatím nerozhodla, kdy k tomuto plánu přistoupí. V tunelech mohou být také někteří ze stovky rukojmích, které Hamás od 7. října stále drží.

👉 https://t.co/eTrtI8xu0x pic.twitter.com/HDk57RZKp7 — e15news (@e15news) December 5, 2023

Stane se dnes: