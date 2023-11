Elektromobily mohou zlevnit. Český dravec přetahuje zákazníky Američanům | e15.cz

Internetová společnost CDN77 podnikatele Zdeňka Cendry má v posledních dnech napilno. Dva její američtí konkurenti oznámili, že se stahují z byznysu, kde Češi působí, a sice z poskytování serverové infrastruktury pro doručování dat přes internet. Lumen Technologies, dříve známá jako CenturyLink, a StackPath sice své zákazníky prodaly obrovi Akamai, CDN77 ale začala některé z nich úspěšně přetahovat.

Svět zažívá divoký propad cen komodit spojených s fenoménem elektromobility. Klíčové suroviny pro výrobu baterií zlevnily za poslední rok i o desítky procent. Ačkoli každou z nich ovlivňují i jiné faktory, společným jmenovatelem jsou nenaplněné sázky na byznys s auty do zásuvky tam, kde to trh čekal nejvíce. Obrovské naděje totiž zklamal především zdánlivě nenasytný čínský trh. Investoři do takzvaných bateriových kovů proto ztratili motivaci spoléhat na jejich další růst. Dobrou zprávou pro stoupence elektromobility je, že levnější komodity se propisují i do cen baterií, a potenciálně tak mohou zlepšit dostupnost bezemisních aut.

Navzdory nižším valorizacím důchodů nebo zpřísnění podmínek pro předčasný odchod na odpočinek, tedy úsporným opatřením prosazeným letos vládou, bude penzijní systém i nadále tížit výrazný schodek. Návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok předpokládá, že dosáhne 49 miliard korun. Takový má být rozdíl mezi vybraným sociálním pojistným a částkou nutnou na celoroční výplaty důchodů pro 2,8 milionu seniorů, vdov, vdovců či invalidů. Oproti letošku klesne deficit o dvacet miliard. Chybějící peníze si stát bude muset půjčit.

Vláda přiznává, že má s komunikací problémy, a marketéři se to rozhodli zachránit tím nejhorším možným způsobem. Začali aktivně pracovat na babišizaci uhlazeného profesora Petra Fialy (ODS), ač mu podobná poloha nesedí. Zapomínají přitom na magické slovíčko moderního marketingu, a sice autentičnost. Takhle pojatá komunikace akademika v saku nemá za následek uklidnění lidu, ale hlavně přísun nových internetových vtipů.

V podcastu Business Club jsme tentokrát opustili byznys a věnovali se tématu s celospolečenským přesahem. Do studia přišla novinářka Apolena Rychlíková a novinář Jakub Zelenka, kteří stáli na počátku kauzy Dominik Feri a sbírali a ověřovali výpovědi žen, které dnes už bývalý poslanec sexuálně napadl. Poslechněte si podcast:

Stane se dnes: