Šéf rezortu průmyslu a obchodu Jozef Síkela na začátku května přivezl do Spojených států a Kanady dosud nejpočetnější podnikatelskou delegaci. Na šest desítek zástupců českých firem během podnikatelské mise s Jozefem Síkelou postupně navštívilo Boston, Toronto, Chicago a Seattle, kde ministr nominovaný za STAN mimo jiné přemlouval zástupce Microsoftu, aby oživili plán na vznik datového centra v Praze. Během rozhovoru s e15 na palubě vládního speciálu ale Síkela hovořil i o cenách energií, zestátňování energetické infrastruktury či plánu STAN na zavedení bankovní daně.

Administrativa amerického prezidenta Joa Bidena rapidně zvýší cla na dovoz čínských elektromobilů do Spojených států. Místo současných 25 procent začnou už během letošního roku platit stoprocentní cla. Zvýšení poplatků, byť ne tak výrazné, se týká mimo jiné i čipů nebo zdravotnických produktů v celkovém objemu asi osmnácti miliard dolarů, v přepočtu zhruba 413 miliard korun.

Podívejte se na rozhovor s předsedou představenstva sítě škol PORG Martinem Romanem v pořadu FLOW:

Rozhovor s Martinem Romanem pro FLOW • e15

Víkendový nákup v Kauflandu? Šunka, rajčata, mléko a jedna elektrárna na balkon. Co je v Německu realitou, přestává mít v Česku nádech sci-fi. Fotovoltaické panely už jsou tak levné a prodávané na tolika místech, že kromě střech míří i na balkony nebo si z nich majitelé pozemků dělají ploty. Alespoň v západní Evropě. Ne každému ale přinesou úspory, které by zaplatily aspoň provoz ledničky.

V následujících třech letech půjde z Národního plánu obnovy (NPO) celkově 3,3 miliardy korun na investice do českých startupů. Prvním správcem státních peněz je fond Tensor Ventures, který se doposud soustředil na investice do tzv. deep technologií, jako jsou například kvantové počítače nebo umělá inteligence. Fond bude investovat do firem v prvotní fázi podnikání se spoluúčastí dalších investorů.

