Footshop míří na pražskou burzu, Gearworks dluží čtvrt miliardy | e15.cz

Je 104. den roku, svátek má Vincenc. V tento den před 111 lety došlo k tragické havárii parníku Titanic, který se na své první plavbě z Velké Británie do USA srazil s ledovcem.

Česká koruna letos přepisuje globální žebříčky nejrychleji rostoucích měn. Vůči euru i dolaru se tuzemská měna dostala od počátku roku do první devítky nejúspěšnějších měn napříč všemi platidly světa. Důvodem je unikátní pozice koruny na globální finanční mapě přitahující pozornost velkých hráčů.

Do insolvence ostravské strojírny Gearworks se do konce lhůty k tomu stanovené přihlásilo 131 věřitelů s pohledávkami ve výši přes 240 milionů korun. Jejich objem tak o šest milionů převyšuje poslední zveřejněný obrat společnosti za rok 2021. Největší pohledávku o velikosti přibližně 56 milionů korun přihlásila rakouská Raiffeisenbank, která navrhuje reorganizaci společnosti formou přímého prodeje, případně dražbou nebo výběrovým řízením.

Prezident Petr Pavel už ví, koho navrhne na ústavní soudce. Mezi kandidáty se kromě již dříve oznámené bývalé šéfky Soudcovské unie Daniely Zemanové a expředsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy zařadil také právník a vysokoškolský pedagog Jan Wintr. Nominované soudce ještě musí potvrdit Senát, výbor by to měl schválit příští úterý.

Slovenský soud uznal guvernéra Národní banky Slovenska Petera Kažimíra vinným z podplácení a nařídil mu zaplatit pokutu 100 tisíc eur. Rozhodnutí není pravomocné, takzvaný odpor vůči němu už podala elitní složka prokuratury. Kažimír, který je ze své pozice zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky, ve svém prohlášení popřel, že se dopustil korupce. Vyjádřil přesvědčení, že svou nevinu dokáže obhájit.

Internetový prodejce obuvi Footshop má namířeno na hlavní trh pražské burzy. Učiní tak prostřednictvím spojení se speciálním investičním vehiklem Wood SPAC One, který loni založila významná česká finanční a investiční skupina Wood & Co. Ten má na odkoupení až 49procentního podílu připravených až 540 milionů korun. Dohoda ještě podléhá souhlasu akcionářů Wood SPAC One.

🇳🇴 Norsko oznámilo, že vyhostí 15 pracovníků ruské ambasády v Oslu, kteří podle něj ve skutečnosti pracovali pro rozvědku. Norská vláda chce tímto krokem chránit bezpečnost země a omezit působení ruských tajných služeb na svém území. Více 👇https://t.co/XM5lvK88Zu pic.twitter.com/N27l7ajTWD — E15news (@E15news) April 13, 2023

Stane se dnes: