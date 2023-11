Gigafactory Volkswagenu nebude, WeWork čeká bankrot | e15.cz

Koncern Volkswagen znovu odložil rozhodnutí o tom, kde bude stavět svou další továrnu na baterie do elektromobilů. Oznámil to předseda představenstva německé skupiny, do které patří i Škoda Auto, Oliver Blume. Ten o možné výstavbě továrny v Líních na Plzeňsku jednal v pondělí s premiérem Petrem Fialou (ODS), jak avizovala e15. Přesto, že premiér dříve prohlásil, že je třeba dovést jednání k výsledku, nestalo se tak. Ministr průmysl a obchodu Síkela zároveň na tiskové konferenci řekl, že Česko jedná s dalšími zájemci o výstavbu gigafactory.

O poskytovateli sdílených kanceláří WeWork se v posledních letech stále častěji mluví jako o startupové bublině. Problémy, se kterými se startup potýká od roku 2019, už jsou evidentně nad jeho síly. Informace o jeho blížícím se krachu přineslo hned několik zahraničních médií v čele s The Wall Street Journal. Osudné datum a vyhlášení bankrotu firmy má nastat už příští týden.

Listopad bude pro nejznámější chatovací jazykový model současnosti zajímavý měsíc. Autoři ChatGPT uspořádají šestého listopadu první velkou konferenci, kde mají oznámit řadu novinek a vylepšení svého výtvoru. Následně se ChatGPT přehoupne koncem měsíce do druhého roku svého fungování. Bez ohledu na to, co firma na konferenci v San Francisku představí, má český byznys o budoucnosti ChatGPT poměrně jasno. Prvních jedenáct měsíců jeho provozu ukázalo, jak moc může inteligentní konverzační nástroj prospívat v dalších letech. Stále palčivější otázkou se ale stává ani ne tak to, co všechno ChatGPT umí, ale jestli se OpenAI vyplatí provozovat.

Časopis Respekt odchází z vydavatelství Economia. Novými majiteli je skupina tvořená slovenským Denníkem N, nadací Independent Press, holdingem Aegis a samotnými redaktory Respektu. Změnu majitele potvrdili představitelé Respektu. Na samostatné fungování chce redakce pomocí crowdfundingu vybrat až pět milionů korun. S informací, že Respekt jedná o odchodu z Economie přišla jako první redakce e15 na začátku září.

