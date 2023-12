Invalidovna se změní k nepoznání. Amazon útočí na OpenAI | e15.cz

Nástup generativní umělé inteligence zvyšuje už tak velkou soutěživost mezi největšími technologickými společnostmi. Adam Selipsky, výkonný ředitel největšího poskytovatele cloudových služeb Amazon Web Services (AWS), na konferenci v Las Vegas, které se e15 zúčastnila, nelichotivě komentoval nedávné dění v organizaci OpenAI finančně podporované Microsoftem. Zároveň představil alternativu k ChatGPT a AI čipy konkurující Nvidii.

Hotel Olympik. To je možná to jediné, na co si Pražané vzpomenou, když mají popsat oblast karlínské Invalidovny. Nepříliš atraktivní území mezi vzkvétající částí Karlína a poněkud méně vzkvétající Palmovkou dnes davy návštěvníků zrovna neláká. To by mohl do několika let změnit mohutný stavební rozvoj ze strany soukromníků, státu a města. Vzniknout tu mají stovky nových bytů, kanceláře, školy i nové kulturní centrum v historické budově Invalidovny, po níž celé území nese dnes své jméno.

Policie zahájila v kauze investiční společnosti Xixoio stíhání dvou lidí a jedné firmy za podvod. Škodu způsobenou klientům vyčíslila policie na nejméně 353 milionů korun, eviduje 2931 poškozených zákazníků. Obviněným hrozí až deset let vězení, oznámil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Nová on-line žádost o důchod je na světě. Podobu nové žádanky představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka spolu s ředitelem České správy sociálního zabezpečení Františkem Boháčkem. Žádost bude pod správou ČSSZ a součástí jejího ePortálu.

Stane se dnes: