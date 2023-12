Online žádost o důchod budou moci využít senioři i invalidé | e15.cz

Podle ministra Mariana Jurečky se jedná o další velký krok digitalizace a obrovský posun. Klíčové je, aby žadatel měl identitu občana či bankovní identitu. Pak bude možná žádost třeba i ze zahraničí. Podle Jurečky se jedná o změnu, která se odehrává i v jiných státech EU.

„Aplikace je uživatelsky přívětivá. V případě odpojení například nehrozí to, že by se žádost ztratila nebo by se mu neuložily nahrané údaje a dokumenty,“ vyzdvihl Jurečka. Žádost o důchod by mohla zabrat zhruba 10 minut.

Na přeskáčku a nejen starobní důchod

„Žádost je rozdělena do tematických oddílů a lze ji vyplnit postupně nebo na přeskáčku,“ uvedl ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček s tím, že žadatel během vyplňování uvidí také odhadovanou výši své penze.

Prostřednictvím nové žádosti je možné zažádat vedle starobního důchodu například i o invalidní či vdovský důchod. „Klient na žádosti může pracovat i několik dnů, než si bude jistý, že všechno správně vyplnil,“ doplnil Boháček. Výhledově se počítá také se službou, kdy si žadatel požádá o online konzultaci. ČSSZ počítá, že by v příštím roce mohlo zažádat o důchody online 10 procent žadatelů.