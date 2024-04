Důležitý „dopravní uzel“ českého internetu čekají zásadní změny. Portál Seznam.cz už dávno není pouze populární český vyhledávač, ale gigantická platforma, jejímž prostřednictvím média distribuují svůj obsah. Stačí jen kliknout na odkaz na Seznamu – a také menší weby mohou zaznamenat až stovky tisíc návštěv u článku, kterého by si jinak tak obrovské publikum nevšimlo. Seznam ale chystá nový systém a nová pravidla, která mohou malá média citelně zasáhnout.

Odchod Heleny Langšádlové z postu ministryně pro vědu, výzkum a inovace zřejmě vyústí v to, že se nedotáhne reforma výzkumu a transferu znalostí. Ta měla za cíl zjednodušit akademikům přenos jejich dlouholeté práce do komerční sféry, zlepšit podmínky vědců nebo snížit jejich administrativní zátěž. Insideři se shodují, že s blížícími se volbami bude pro jejího nástupce výrazně složité na její práci navázat tak, aby zvládl do konce volebního období reformu dotáhnout do zdárného konce. O svého spojence zároveň přicházejí i startupy.

Společnosti Apple hrozí v Evropě problém v chystaném projektu digitálního eura. Alespoň podle člena rady Evropské centrální banky Piera Cipolloneho, podle něhož mobily od americké legendy nejsou s budoucí „virtuální“ podobou společné měny kompatibilní. Cipollone zároveň naléhá na Apple, aby na iPhonech upravil způsob fungování plateb, aby se americká společnost mohla účastnit budoucích plateb digitálním eurem. Tím by Evropané mohli začít platit v horizontu dvou až tří let, zavřené dveře pro Apple by tak mohly teoreticky ohrozit pozici iPhonů na evropském trhu.

Výhodnost koupě investičního bytu určeného k pronájmu v posledních měsících slábne. Roční výnos průměrného českého bytu totiž už přinejmenším půl roku setrvale klesá. Zatímco ještě na podzim vynesl průměrný český byt na nájemném ročně téměř 4,25 procenta, letos na počátku jara to bylo už jen 3,95 procenta. Může za to pro investory mnohdy nevýhodný vývoj vztahu cen bytů a výší nájemného, kdy ceny nemovitosti předbíhají tempo růstu nájemného. Hovoří o tom statistiky realitního portálu RealityMix. Přesto zůstávají regiony, které jdou proti trendu; jedním z nich je například metropole.

