O revoluční baterii s pevným elektrolytem se v autoprůmyslu mluví už dlouho, masovou výrobu takto vybavených elektromobilů se však dosud nepodařilo spustit žádné automobilce. Na rozdíl od dnes převažující technologie akumulátorů, které obsahují elektrolyt ve formě tekutiny nebo gelu, by přitom přinesla několik zásadních výhod. Řidiči by dobíjeli násobně kratší dobu, využívali delší dojezd, třeba i přes tisíc kilometrů, a baterie by navíc nabídla podstatně delší životnost a větší bezpečnost. Proto se vývoji této technologie věnuje většina velkých automobilek. A některé už i opatrně plánují její výrobu.

Historický start prvních veřejně obchodovaných fondů ETF navázaných na bitcoin s sebou přinesl jeden paradoxní efekt: ústup bitcoinu. Lidé aktivně zhodnocující svůj kapitál dlouho čekali na možnost vsadit na nejpopulárnější kryptoměnu světa z pozice relativního bezpečí a komfortu akciového investora. Už týden mohou – jenže s trochou nadsázky řečeno rostlo všechno jiné než právě bitcoin. Jeho váha v kryptosvětě, měřená celkovou hodnotou jeho mincí ve srovnání s trhem všech kryptoměn dohromady, v polovině ledna klesla pod padesát procent. Bitcoin tak ve světě virtuálních mincí navzdory očekáváním ztratil svou majoritu.

John Colgrove patří mezi legendy Silicon Valley. Spoluzaložil společnost Veritas pro správu dat, kterou koupil kyberbezpečnostní obr Symantec. V roce 2009 rozjel firmu Pure Storage vyvíjející servery pro ukládání dat. Na newyorské burze má dnes tato firma hodnotu dvanáct miliard dolarů a Colgrove ji spoluřídí jako šéf pro technologie a vizi. Pure Storage v roce 2019 vybudovala evropské vývojové centrum v Praze a datová úložiště pro velkou část světa montuje v továrně Foxconnu v Kutné Hoře.

Stát se podle informací e15 chystá ztrojnásobit kapacity svého datového centra, které sídlí v obci Zeleneč u Prahy. Rozjíždějí se tím přípravy na spuštění státního cloudu, v jehož rámci budou informační systémy nutné pro chod země provozovat dva vysoce zabezpečené datové komplexy. Ty spadají pod podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS).

Stane se dnes: