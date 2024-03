Dobré ráno! Je 67. den roku, svátek má Tomáš. V tento den v roce 2003 byl Václav Klaus inaugurován do funkce prezidenta.

Změny silově prosazené vládou v důchodovém systému mohou vydržet jen několik měsíců po sněmovních volbách v příštím roce. Pokud se koaliční kabinet nedohodne s hnutím ANO, kterému průzkumy přisuzují jasné volební vítězství, slibuje opoziční formace penzijní reformu od základů přepracovat. Kritizuje už schválené úpravy mimořádných valorizací důchodů nebo předčasného odchodu na odpočinek. Naopak zamýšlený společný vyměřovací základ manželů či větší solidaritu vůči vdovám a vdovcům vítá. Spory se snaží zmírnit prezident Petr Pavel. Požádá vládu, aby zatím o reformě nejednala a hledala s opozicí kompromis.

Společnost Livesport Martina Hájka posilnila svou zpravodajskou část, kterou spustila před rokem a půl. Po akvizici českého portálu eFotbal.cz Livesport nyní koupil anglický fotbalový web Tribal Football. „Jde o extrémně zajímavou redakci, není to klasický a těžký mediální dům, ale skupiny kontraktorů, kteří píšou tunu obsahu o tom, co se kde šustne v Premier League,“ uvedl k transakci, jejíž výši ani jedna ze stran neuvedla, šéf české firmy Pavel Krbec. V nákupu zahraničních médií chce společnost pokračovat.

Nejen tuzemským investorům může v příštích letech přibýt nová příležitost. Své akcie totiž zvažuje uvést na pražskou burzu nový hráč na domácím finančním trhu – Partners Banka. Ta spustila svůj ostrý provoz právě v tomto týdnu. Burzovní rébus hodlají majitelé rozřešit podle vývoje úvěrového byznysu. Získané prostředky by použili mimo jiné k případné expanzi za hranice Česka. Portfolio manažeři by akcie Partners Bank opatrně uvítali, nabídka akcií by ale musela přijít v dobře načasovaném okamžiku a v době, kdy banka ukáže investorům silný byznysový příběh.

Vývojář služby ChatGPT, společnost OpenAI, se ohradila proti žalobě svého spoluzakladatele Elona Muska. Miliardář v ní firmu obviňuje, že opustila svou původní misi. Společnost tvrdí, že nad ní chtěl Musk převzít kontrolu a usiloval o ředitelský post. Musk podle ostatních spoluzakladatelů OpenAI v roce 2018 vedl kampaň za spojení OpenAI s výrobcem elektromobilů Tesla, kterého řídí. Mají to dokládat e-maily z té doby.

