Důchodovou reformu překopáme, až budeme ve vládě, hrozí ANO. Řada opatření může platit jen krátce

„Pokud vláda protlačí reformu silou, určitě ji podrobíme důkladné revizi,“ řekl e15 stínový ministr práce a sociálních věcí ANO Aleš Juchelka. „Neudělalo se vůbec nic pro udržitelnost důchodového systému, cílem jsou pouze úspory v prvním průběžném pilíři, tedy ve státním rozpočtu. Žádná firma ani nikdo jiný se ale nedopracuje k zisku jen tím, že seškrtá výdaje. Musí mít také příjmy, což reforma v tuto chvíli nijak neřeší,“ dodal poslanec.

Opozice postrádá opatření ve druhém a třetím spořicím pilíři. Takzvaný dlouhodobý investiční produkt navržený ministerstvem financí není podle Juchelky pro širokou veřejnost. „Jde o velmi odbornou záležitost. Je nutné zvýšit motivaci lidí, aby si zakládali penzijní připojištění, které bude výhodnější než dnes. A každý musí mít jistotu, že o našetřené peníze nepřijde. Garance musejí být stejné jako u bankovních účtů,“ nastínil Juchelka.

Nejvíce kritiky sklízí šéf rezortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) za návrh postupného zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Původně se zastropování mělo ustálit v roce 2035. Například lidé narození v roce 1968 ale budou muset pracovat ještě pět měsíců nad pětašedesátiletou hranici, ročníkům 1969 až 1972 se odchod do penze oddálí o sedm měsíců.

Co hnutí ANO kritizuje na důchodové reformě - Věk pro odchod do důchodu má být navázán jen na věk dožití, a nikoliv na věk dožití ve zdraví. - Pomalejší nárůst nových penzí, které budou přiznávány mezi roky 2026 až 2035. Výpočet se podle návrhu důchodové reformy začne o 150 až 200 korun ročně snižovat. - Zrušení mimořádných valorizací důchodů způsobených vysokou mírou inflace a jejich nahrazení dočasným příspěvkem pro seniory. - Už schválené zpřísnění u předčasného odchodu na odpočinek bylo podle ANO velmi náhlé a neprovázelo ho žádné přechodné období, se kterým se původně počítalo. - V předkládaných změnách na dřívější přiznání penze pro náročné profese chybí přesný výčet pracovních pozic z třetí kategorie zdravotních rizik.

Jurečka navíc hodlá navázat důchodový věk na dobu dožití podle údajů Českého statistického úřadu. Podle ANO je ale třeba řídit se věkem dožití ve zdraví, což doporučují i lékaři.

Předsedkyně poslanců nejsilnějšího opozičního uskupení Alena Schillerová poukazuje na nedostatek dat, a to i v souvislosti s dalším opatřením na zpomalení nárůstu penzí, které bude stát přiznávat v letech 2026 až 2035. Výpočet se podle Jurečkovy reformy začne o 150 až 200 korun ročně snižovat.

Ministr práce opakovaně vyzval opozici, aby dala na stůl svoje představy. Tvrdí, že se s ANO pokoušel na změnách dohodnout. „Nemáme podklady a úředníky jako ministerstvo, takže požadovat po nás, abychom něco navrhovali, není vhodné,“ oponuje Schillerová.

Minulá vláda ANO a ČSSD měla vypracování důchodové reformy jako jeden z hlavních bodů svého programového prohlášení, žádné zásadní úpravy ale nezakotvila do paragrafů. Šéf ANO Andrej Babiš přitom jako tehdejší premiér neskrýval, že k přiměřenému zvyšování věku odchodu do důchodu je nutné postupně hledat cestu.

ANO a socialisté schválili výchovné, tedy pětistovku měsíčně pro důchodkyně za každé vychované dítě, nebo opakovaný růst penzí nad rámec řádné lednové valorizace. Tyto kroky systém zatížily, u výchovného představují téměř dvacet miliard korun ročně.

Podle Schillerové se skutečná důchodová reforma měla udělat v devadesátých letech, když měl stát stamiliardové příjmy z privatizace. Místopředsedkyně ANO připustila, že v současnosti jsou možné už jen změny některých parametrů.

Jurečka minulou středu odhadl, že penzijní reformu by vláda mohla projednávat za čtyři či pět týdnů. Premiér Petr Fiala (ODS) nadále upřednosťňuje dohodu s opozicí. V opačném případě je ale kabinet připraven návrh prosadit hlasy koaličních zákonodárců.